Madre clama apoyo para hallar a sus hijos desaparecidos en México; uno es ciudadano de EEUU

ARIZONA - Los hermanos Abigail y Carlos Valladolid están entre los siete empleados de un centro de llamadas que desaparecieron en extrañas circunstancias hace más de una semana en Jalisco, México.

Elizabeth Hernández, madre de los hermanos, dijo que su hijo Carlos es ciudadano estadounidense y vivió en Arizona hasta hace dos meses.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Además, Hernández dijo que sus hijos decidieron pasar un tiempo con ella en México ya que no podía ingresar a Estados Unidos y fue entonces cuando ambos decidieron trabajar en un centro de llamadas (conocido como "call center" en inglés).

“Yo me percato de que algo no estaba bien ese mismo día, el lunes 22, como a las 8 de la noche porque ya no respondieron a mis mensajes y comencé a hacer llamadas, pero ya los teléfonos de ambos estaban apagados”, agregó.

La familia de los hermanos denunció la desaparición ante la Fiscalía de Jalisco afirmando que supuestamente los hermanos se dirigían a un call center, sin embargo, la fiscalía explicó que las investigaciones señalaron una versión diferente.

“Tenemos alguna versión por parte de personas que refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos en un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado”, dijo el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez.

Hernández señaló que lo más importante es conocer el paradero de los muchachos a pesar de las versiones que se den.

El cónsul de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, recomendó a los familiares del joven estadounidense acudir al consulado de Estados Unidos en Guadalajara para recibir asesoramiento. Además de informar siempre a la embajada de Estados Unidos si va a viajar fuera del país.

El programa de registro de viajeros inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) es un servicio gratuito que permite a los ciudadanos de Estados Unidos que viajan y viven en el extranjero registrar su viaje en la embajada o consulado más cercano como una herramienta de seguridad adicional en caso de que ocurra una emergencia.

Para más información, puede ingresar a: STEP.GOV

La madre de Carlos y Abigail asegura que seguirá luchando por dar con el paradero de sus dos hijos hasta que regresen a casa.