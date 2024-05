Madres hispanas denuncian presuntos maltratos por personal de escuela primeria de College Park

Un grupo de madres hispanas aseguran sentirse maltratadas y discriminadas al parecer por parte del personal de la escuela Hollywood Elementary School en College Park, Maryland.

No parecen ser las únicas; algunos trabajadores del plantel también tienen quejas.

Varias madres que prefirieron no dar la cara por temor a represalias contra ellas o sus hijos conversaron con Telemundo 44. Todas insistieron en que por meses han sido víctimas de un personal aparentemente grosero que encima tal parece que las discrimina por ser hispanas.

Los señalamientos son en contra del director del plantel y al menos una secretaria.

Una madre dijo que vivió las de Caín luego que al parecer su hija fuera retirada del plantel en contra de su voluntad.

“Las secretarias son demasiado pedantes”, afirmó. “Por una pregunta que le hice, ella me ha retirado la niña. Yo no llené formulario... al otro día traje a mi hija y a los 10 minutos tuve que regresar a recogerla porque me dijo que ella estaba sacada del colegio”.

La pregunta en cuestión supuestamente fue sobre las rutas de autobuses. La señora asegura que pasó mes y medio intentando reinscribir a su niña en el plantel.

“Yo llamaba para ver qué pasaba y cuándo podía regresar mi hija. Me dijo que hiciera el favor y no molestara, porque como mi hija ya no estudiabe, yo no tenía que hacer nada, colgar el teléfono", dijo.

Otra madre dijo que se ha encontrado una pared de hielo en las oficinas del plantel por no hablar inglés y que cada vez que pide la presencia de una maestra que hable espanol.

“Nos cuelgan o nos dicen que ellas están [ocupadas]”, expresó.

Algo similar pasa con otra señora que asegura que luego de mucha lucha, logró inscribir a su nieta en la escuela, pero al parecer ni así puede cantar victoria.

“Hasta ahorita no hemos tenido respuesta por parte de la escuela”, afirmó. “Venimos a preguntar, llamamos pero no nos responden el teléfono o a veces cuelgan la llamada y nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Por qué?”

“Somos un grupo grande de madres que nos sentimos frustradas”, continúo. “La mayoría también tiene miedo”.

Además, una empleada de la escuela que prefirió no mostrar su cara dijo que ha sido testigo de los supuestos maltratos a los padres de estudiantes y que algo similar viven algunos empleados en el lugar.

“Hay mucha discriminación. Yo he sufrido muchas represalias y me quieren despedir porque yo trato de defender a los padres y poner las quejas”, dijo.

Varios le dijeron a Telemundo 44 que se han quejado con el distrito escolar.

“Yo escribí una carta”, dijo una madre. “Me contestaron y me dijeron que la iban a traducir. Hasta el momento jamás me dieron respuesta”.

Por su parte, las escuelas públicas del condado Prince George’s le respondieron el martes a Telemundo 44 que “valoran las observaciones de los padres, empleados y miembros de la comunidad y las toman seriamente”. Agregaron que “no pueden ofrecer detalles sobre quejas, reuniones o acciones debido a la privacidad de estudiantes y empleados”.

Las escuelas públicas del condado indicaron además que los padres con los que conversamos deben comunicarse con la directora de instrucción de Hollywood Elementary School al 301-952-6583 o por correo ava.taskermitchell@pgcps.org.

Telemundo 44 se comunicó directamente con el director y la secretaría vía correo electrónico para pedir una declaración. Al momento seguimos esperando respuesta.

Por otro lado, las madres y la empleada con la que conversamos quieren cambios concretos. Exigen que un nuevo personal tome las riendas de la escuela el próximo año escolar.