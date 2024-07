Maryland lanza programa de ayuda para comprar alimentos: mira cómo solicitar

El gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció el lunes un nuevo programa que busca ayudar a las familias con niños en edad escolar a comprar alimentos durante los meses de verano.

La iniciativa "Sun Bucks" atenderá a un número récord de 543,000 niños en todo el estado a través de más de $60 millones en nuevos fondos del gobierno federal, según un comunicado de prensa.

El proyecto está creado sobre el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Verano (SNAP, por sus siglas en inglés). Las familias elegibles recibirán $40 cada mes en junio, julio y agosto, para un total de $120 para comprar alimentos para cada estudiante.

Los beneficios se pueden utilizar en minoristas autorizados, incluidos supermercados y mercados de agricultores, según la oficina del gobernador.

Una familia que participa de SNAP, o del programa de asistencia temporal en efectivo o es beneficiario de Medicaid y ha recibido comidas escolares gratuitas o reducidas durante el año escolar 2023-2024, estará automáticamente inscrito.

Del mismo modo, si tus hijos no hacen parte de estos programas, pero tiene entre cinco y 18 años y hace parte de una escuela del Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés) puede inscribirse en esta página web.

Por tal razón, residentes de Maryland se mostraron satisfechos con el lanzamiento de este programa.

“Me sentí contenta porque es una ayuda. En mi caso tengo tres niños estudiando, entonces me dijeron que me iba a llegar una tarjeta por correo, entonces estoy esperando, pero ya me dijeron que si no me llegaba la tarjeta podía llamar", explicó Angélica Temu.

“Es muy bueno, ayuda bastante para comprar comida para mi hermano y para mí", opinó, por su parte, Anthony Posada.

La fecha límite para solicitar este beneficio es el 31 de agosto. Visita este sitio web para más información.