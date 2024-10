Maryland votará para consagrar la libertad reproductiva como derecho constitucional

La semana próxima, se les pedirá a los votantes de Maryland que decidan si el estado debe consagrar la libertad reproductiva en su constitución.

La medida de votación llega dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara Roe v. Wade y el derecho constitucional al aborto.

Si se aprueba, la medida confirmaría el derecho fundamental a la libertad reproductiva en torno a las decisiones de prevenir, continuar o terminar el embarazo. La enmienda dice que el estado no puede interferir con ese derecho "a menos que esté justificado por un interés estatal imperioso logrado por los medios menos restrictivos".

"Es importante para los defensores que nos aseguremos de que el derecho a la atención médica reproductiva permanezca en manos de una persona y su médico", destacó Erin Bradley, presidenta de Freedom in Reproduction Maryland.

Una encuesta de la Universidad de Maryland, condado Baltimore, realizada el mes pasado, encontró que aproximadamente el 69% de los votantes de Maryland lo apoyan.

Actualmente en Maryland, el aborto es legal bajo políticas "muy protectoras", según el Instituto Guttmacher.

El gobernador Wes Moore firmó una ley de protección el año pasado que ofrece protección a los proveedores médicos contra investigaciones de fuera del estado.

La ley estatal establece que los padres de menores deben ser notificados de un aborto, con algunas excepciones.

“No hay ningún esfuerzo serio para quitarles el derecho al aborto en Annapolis, y por eso pensamos que es simplemente innecesario”, destacó Jeffrey Trimbath del Instituto de Familia de Maryland. “Es una distracción innecesaria de lo que realmente les importa a los habitantes de Maryland”.

El grupo Health Not Harm MD ha estado colocando carteles que dicen: “Vote no a la Pregunta 1. No se realizarán cirugías de cambio de sexo a los niños sin el consentimiento de los padres”.

El grupo dijo a nuestra cadena hermana News4 que desea que la medida de votación especifique que los menores deben notificar a sus padres antes de tomar decisiones. También dice que la enmienda no es específica en su redacción y le preocupa que las “decisiones sobre la prevención del embarazo” puedan equipararse a las cirugías transgénero.

“Nos preocupa que al darles a los niños los mismos derechos que a los adultos para obtener cualquier tipo de medicamentos o cirugías relacionadas con su sistema reproductivo, se esté quitando la participación de los padres en las decisiones de sus hijos sobre atención médica y educación”, señaló la presidenta de Health Not Harm MD, Deborah Brocato.

Los activistas de los derechos reproductivos afirman que las leyes de Maryland no cambiarían y que los menores tendrían que notificar a sus padres. También afirman que la medida de la boleta electoral no se refiere a las cirugías transgénero.