Maternidad desde otra perspectiva: Dando a luz en la casa

¿Has considerado alguna vez la posibilidad de regresar al tiempo de las abuelas, cuando se daba a luz en casa? Pues más allá de una posible moda que puedas ver en redes sociales, esta opción puede darle nuevas oportunidades de vivir la maternidad desde otra perspectiva.

Bajo la tormenta eléctrica del pasado 4 de mayo, en horas de la madrugada, acabó la espera para la pequeña Olivia.

La bebé llegó al mundo tal y como Angélica y Nelson habían deseado, bajo los cuidados de una partera y al tiempo de la niña.

“Para mi primera hija Gabriela, me dijeron que ya a las 32 semanas que era una bebé muy grande y me recomendaban hacer una cesárea. Eso yo lo tomé en ese momento como devastador”, dijo Ángelica. “Y ya después de ese sin sabor, yo no quería tener más hijos”.

Pero la madre fue sanando, y Olivia es su tercer retoño.

Sin embargo, la partera certificada Nancy McMillen dice que estos traumas son muy comunes ya que “en el hospital todo el mundo entra dentro de la misma caja. Las mamás no tienen el derecho de elegir lo que consideran que es mejor para ellas o para sus hijos”.

McMillen agrega que la mamá y el bebé no deberían estar en riesgo si se demora un poco, ya que “la mujer está completamente capacitada y hecha para procrear, para cargar su embarazo por nueve meses y para dar a luz naturalmente sin necesidad de la inducción… un embarazo dura perfectamente hasta 42 semanas”.

Hay casi 13,000 parteras certificadas en el país. Solamente 10% de los partos en los Estados Unidos son atendidos por una de ellas, y las regulaciones legales para la práctica varían por estado.

En los últimos años, esta opción ha ido incrementando en parte por la pandemia y los protocolos en los hospitales. Pero no todas las embarazadas son candidatas a dar a luz en casa o en un centro de parto.

“Si existe una condición de riesgo donde sabemos que puede correr peligro la salud de la madre o del bebe o si la madre toma medicinas para ciertas condiciones médicas que son cronicas, pues en ese caso le decimos desafortunadamente pues tienes que irte con el modelo médico y tener tu bebé en el hospital”, dijo McMillen.

Informar a los futuros padres y apoyar físicamente y emocionalmente a la madre desde la gestación hasta el post-parto es solo parte de las principales labores de una doula. Y aunque no todos conocen esta posibilidad, hay una salvadoreña que va más allá.

Igualmente, si se presenta una situación de emergencia durante el trabajo de parto, se hace una transferencia de emergencia al hospital.

Afortunadamente, Angélica logró un parto sin complicaciones, con un trato íntimo y absolutamente personalizado para ella y Olivia, acompañada de las personas que eligió para el momento. Tampoco usó medicamentos que no quería o necesitaba, y el padre de su pequeña pudo cortar el cordón umbilical, cargar a su nuevo tesoro y hasta pesarla y medirla.

Juntos disfrutaron del llamado momento de oro, que es ese contacto piel con piel entre bebé y mamá al nacer, y hasta pudieron conocer de cerca los detalles de la placenta que alimentó por 40 semanas a Olivia.

Y así, fueron testigos del milagro de la vida y la magia de la maternidad desde otra perspectiva.

Aunque Angélica y Nelson deseaban un parto en casa, los seguros médicos le restringieron esta posibilidad, y optaron por hacerlo en un centro de parto, en el que tienen todas las facilidades como si fuera en casa.

Si estás contemplando esta opción, debes consultar con tu seguro médico y la partera que elijas para asegurar que cubran el proceso, desde el cuidado prenatal hasta el día que das a luz. Es una lucha que apenas comienza a darse en el país.