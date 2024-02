“Con miedo, traumado”: salvadoreña describe el momento en que su hijo de 10 años fue herido de bala en DC

Para Berta Dilma Guardado, poder caminar agarrada de la mano de su hijo de 10 años es una bendición que jamás tomará por hecho, después de que ambos fueran atrapados en fuego cruzado mientras entregaban una orden de comida en el sureste de DC.

La madre salvadoreña habló con Telemundo 44 sobre el aterrador momento en que su hijo fuera herido de bala en la pierna en 13th Place SE el sábado. Dice que aunque a veces la herida sangra un poco, el martes el niño caminó al aire libre a pesar del temor.

Todo sucedió mientras Guardado entregaba una orden de comida de DoorDash para completar el dinero para llegar a fin de mes, lo cual hace como segundo trabajo. Se desató el frenesí de la violencia mientras buscaban la dirección para hacer la entrega.

“Se oyeron los disparos. En el momento yo pensé que eran cohetes”, dijo Guardado. “Luego volví a ver hacia un lado y vi que era una balacera…Corrimos hacia el lado de atrás de los apartamentos y nos escondimos ahí. Y él en ese momento pone su mano y saca su mano llena de sangre”.

Ella asegura que los equipos de emergencia respondieron rápidamente a su llamada y que su hijo fue trasladado al hospital de niños de DC.

“En ese momento uno piensa perder la vida o perder la vida de sus seres queridos. Yo tal vez pienso que no sería lo ideal andar con su hijo uno en el trabajo, pero a veces la necesidad lo hace a uno”, dijo.

El pequeño ayudante de su mamá ahora prefiere renunciar a pequeños placeres como comer pizza antes de perder su vida o la de su madre mientras entregan comidas.

“Pero él ahora queda con miedo, traumado. Me dice que no vuelva más a ese trabajo, que no lo vuelva a hacer porque si esta vez no le pasó a pero le puede pasar a mí”, afirmó Guardado. “‘No importa, mami,’ me dice, ‘si no alcanza como para salir a comer afuera o algo extra’”.

El martes esta madre soltera está dedicada a la recuperación de su hijo y ha tenido que dejar de trabajar, pero asegura que ya solventará el impacto económico. Su enfoque está en sanar las heridas psicológicas que enfatiza no se ven, pero igual duelen.

Ahora, Guardado está buscando ayuda de un terapeuta para ella y su hijo. Por su parte, la policía de DC busca al menos un hombre y a un vehiculo sedán de color blanco en conexión con el tiroteo.