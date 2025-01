Se espera que miles de personas participen de la Marcha del Pueblo en DC

Mientras DC se prepara para el Día de la Inauguración, decenas de miles de activistas se están preparando para manifestarse el sábado en la Marcha del Pueblo.

Días antes de que el presidente electo Donald Trump preste juramento nuevamente en el Capitolio de EEUU, varios grupos de base llegarán al Distrito para una marcha y manifestación con los mismos organizadores detrás de la Marcha de las Mujeres de 2017.

"Hablaremos sobre inmigración, hablaremos sobre paz, hablaremos sobre acceso al aborto, hablaremos sobre justicia racial y justicia reproductiva", explicó Tamika Middleton, directora general de la Marcha de las Mujeres.

Al igual que las marchas anteriores, los organizadores dicen que el evento del sábado es parte de una estrategia de resistencia a largo plazo a las políticas propuestas por la administración entrante de Trump.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Y por eso estamos tratando de crear oportunidades para que las personas estén juntas, y ese es realmente nuestro mensaje, que las personas encuentren formas de interactuar entre sí", agregó Middleton.

El sábado será un día ajetreado en las calles del centro de DC. Varias estaciones de metro y varias calles estarán cerradas el domingo y el lunes para la inauguración.

Los organizadores de la Marcha Popular indicaron que habrá tres lugares de encuentro antes de marchar hacia el Monumento a Lincoln: Farragut Square, donde los grupos se centrarán en la democracia, la inmigración, el clima y el ejército; Franklin Park, un punto de partida para activistas de justicia de género, derechos de las mujeres y grupos LGBTQ+; y McPherson Square, zona cero para muchas organizaciones de base locales.

“Nos vamos a centrar específicamente en los problemas de DC”, detalló Megan Salmon de Spaces in Action.

Salmon añadió que han estado ocupados coordinando con voluntarios locales antes del sábado, y aunque muchas cosas han cambiado desde que Trump asumió el cargo en 2017, su compromiso con la causa no lo ha hecho, y están listos para lo que viene.

“Los organizadores se han estado preparando para un momento como este durante mucho más tiempo del que se habló de ello, por lo que no fue solo desde la elección, no fue solo desde la campaña electoral”, dijo Salmon. “Creo que la resistencia es estratégica, pero creo que eso no es solo un reflejo del momento en el que estamos. Creo que es una lucha a largo plazo”.

Todos esos grupos están listos para converger en el Monumento a Lincoln, y esa gran manifestación está programada para comenzar aproximadamente de la 1 p.m. a las 3 p.m. del sábado.