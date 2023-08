Mira dónde distribuirán computadoras portátiles gratis en el condado Montgomery

El condado Montgomery continúa la entrega gratuita de computadoras portátiles para residentes de bajos ingresos durante el mes de agosto.

En un comunicado de prensa en julio, el condado explicó los requisitos para recibir una de las 34,000 computadoras que se estarán distribuyendo:

Recibir SNAP, Medicaid, WIC para padres y bebés, seguro social, pensión para veteranos y beneficio para sobrevivientes

Almuerzo escolar gratuito o a precio reducido

Beca pell o FAFSA para estudiantes universitarios

Vales de elección de vivienda HOC

Los ingresos del hogar sean menores a $29,160 para una persona, $39,440 para dos personas y $10,280 para cada persona adicional

"Aunque las familias de bajos ingresos representan solo el 21% de los hogares del condado, representan un 60% significativo de los hogares sin computadoras. Es nuestra responsabilidad garantizar que todos en nuestra comunidad tengan las mismas oportunidades para éxito en la era digital actual", afirmó en julio el ejecutivo del condado, Marc Elrich.

Para adquirir el dispositivo, debes hacer una cita previa a través de este enlace. Allí deberás mostrar lo siguiente:

Identificación con foto

Combrobante de domicilio

Prueba de que está inscrito en un programa de beneficios elegible del Programa de Conectividad Asequible (ACP, en inglés)

El condado agregó que dará prioridad a niños mayores de siete años que no hayan recibido una computadora portátil anteriormente bajo un programa local. Asimismo, tampoco se tomará en consideración el estatus legal de los solicitantes.

Pulsa aquí para ver dónde serán los próximos centros de distribución.

Si necesitas asistencia para programar una cita, llama a la línea Marylander Online Help Hotline al 301-405-9810 o al 1-866-206-8467 de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. o el sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. El servicio está disponible en inglés y español.