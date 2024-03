Movilizan grúas a puente de Baltimore para comenzar a remover escombros

La grúa más grande en la costa este estaba siendo transportada a Baltimore el viernes para que los equipos comiencen a retirar los restos del puente Francis Scott Key situado en un punto estratégico de desarrollo económico.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que la grúa, que llegaba en barcaza y puede levantar hasta 1,000 toneladas, será una de al menos dos utilizadas para limpiar el canal de los restos de metal y hormigón retorcidos del puente Francis Scott Key, y el buque de carga Dali que lo chocó esta semana.

"Las mejores mentes del mundo" están trabajando en los planes de eliminación, afirmó Moore. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU para el distrito de Baltimore le dijo al gobernador que el grupo y la Marina estaban movilizando importantes recursos de todo el país a una velocidad récord para limpiar el canal.

A crane works on the debris of the Francis Scott Key Bridge on March 29, 2024 in Baltimore, Maryland. The bridge collapsed on Tuesday at 1:30AM, after being struck by the massive cargo ship Dali.

"Esto no se trata sólo de Maryland", explicó Moore. “Se trata de la economía de la nación. El puerto maneja más automóviles y más equipos agrícolas que cualquier otro puerto de Estados Unidos”.

Advirtió sobre un largo camino hacia la recuperación, pero dijo que estaba agradecido con la administración Biden por aprobar $60 millones en ayuda inmediata. El presidente Joe Biden informó previamente que el gobierno federal pagará el costo total de la reconstrucción del puente.

“Este trabajo no va a llevar horas. Este trabajo no llevará días. Este trabajo no llevará semanas”, anticipó Moore. "Tenemos un camino muy largo por delante".

Treinta y dos miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estaban inspeccionando el lugar del colapso y 38 contratistas de la Marina estaban trabajando en la operación de salvamento, dijeron funcionarios el jueves.

CAMINO A LA RECUPERACIÓN

La devastación que quedó después de que el carguero sufrió un apagón y chocó contra un pilar de soporte el martes por la mañana es extensa.

Los buzos recuperaron el miércoles los cuerpos de dos hombres de una camioneta en el río Patapsco cerca del tramo medio del puente, pero los funcionarios dijeron que tienen que comenzar a limpiar los escombros antes de que alguien pueda llegar a los cuerpos de otros cuatro trabajadores desaparecidos.

La policía estatal señaló que, según los escáneres de sonar, los vehículos parecen estar encerrados en una “superestructura” de concreto y otros escombros.

Los funcionarios federales y estatales agregaron que la colisión y el colapso parecían ser un accidente.

Las víctimas, que formaban parte de un equipo de construcción que arreglaba los baches en el puente, eran de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, anunció el coronel Roland L. Butler Jr., secretario de la Policía Estatal de Maryland.

Al menos ocho personas cayeron inicialmente al agua cuando el barco chocó contra la columna del puente, y dos de ellas fueron rescatadas el martes, dijeron las autoridades.

El choque provocó que el puente se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos. Las autoridades tuvieron el tiempo justo para detener el tráfico de vehículos, pero no tuvieron la oportunidad de alertar al equipo de construcción.

Durante el partido inaugural de los Orioles de Baltimore el jueves, el sargento Pablo Pastorek, Jeremy Herbert y el oficial Garry Kirts de la Autoridad de Transporte de Maryland fueron honrados por sus acciones para detener el tráfico en el puente y evitar más pérdidas de vidas.

Los tres dijeron en un comunicado que estaban "orgullosos de llevar a cabo nuestros deberes como funcionarios de este estado para salvar las vidas que pudiéramos".

El carguero Dali, gestionado por Synergy Marine Group, se dirigía de Baltimore a Sri Lanka. Es propiedad de Grace Ocean Private Ltd. y fue fletado por el gigante naviero danés Maersk.

Synergy expresó su solidaridad con las familias de las víctimas en un comunicado el jueves.

"Lamentamos profundamente este incidente y los problemas que ha causado a la gente de Baltimore y a la economía de la región que depende de este puerto de vital importancia", dijo Synergy, señalando que continuaría cooperando con los investigadores.

"SIN BARCOS NO HAY TRABAJO"

De los 21 miembros de la tripulación del barco, 20 son de la India, informó a los periodistas Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación, y dijo que uno resultó levemente herido y necesitó puntos de sutura, pero "todos están en buena forma y con buena salud".

Scott Cowan, presidente del Local 333 de la Asociación Internacional de Estibadores, dijo que el sindicato estaba luchando para ayudar a sus aproximadamente 2,400 miembros cuyos empleos corren el riesgo de agotarse hasta que se pueda reanudar el transporte marítimo en el Puerto de Baltimore.

"Si no hay barcos, no hay trabajo", afirmó. "Estamos haciendo todo lo que podemos".

El enorme barco, casi tan largo como la altura de la Torre Eiffel, transportaba casi 4,700 contenedores de envío, 56 de ellos con materiales peligrosos en su interior. Catorce de ellos fueron destruidos, dijeron las autoridades.

Sin embargo, los higienistas industriales que evaluaron el contenido los identificaron como perfumes y jabones, según el Centro de Información Conjunta de Key Bridge, y no había "ninguna amenaza inmediata para el medio ambiente".

Se cree que alrededor de 21 galones (80 litros) de aceite de una hélice de proa del barco causaron un brillo en la vía fluvial, dijo el contralmirante de la Guardia Costera Shannon Gilreath.

Se colocaron barreras para evitar la propagación del petróleo y los funcionarios ambientales estatales tomaron muestras del agua y el aire.

En este momento hay contenedores colgando peligrosamente del costado del barco, dijo Gilreath, y agregó: "Estamos tratando de mantener a nuestros socorristas… lo más seguros posible".

La perdida repentina de una carretera por la que circulaban 30,000 vehículos al día y la interrupción del puerto afectará no sólo a miles de trabajadores portuarios y viajeros sino también a los consumidores estadounidenses, quienes probablemente sentirán el impacto de los retrasos en los envíos.

Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey ofrecieron hacerse cargo de los envíos de carga que se han visto interrumpidos, para intentar minimizar los problemas de la cadena de suministro.

Entre 1960 y 2015, se produjeron 35 derrumbes importantes de puentes en todo el mundo debido a colisiones de barcos o barcazas, según la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.