Muertes tras colapso de puente en Baltimore levantan preocupaciones sobre seguridad

Momentos antes de que el carguero Dali chocara contra el puente Francis Scott Key y lo hiciera desmoronarse en el agua, una ráfaga de advertencias urgentes resonó en las radios y permitió a la policía bloquear el tráfico para impedir que llegara al tramo, probablemente salvando vidas.

Pero esas advertencias aparentemente no llegaron a los seis trabajadores de la construcción que murieron en el colapso del puente de Baltimore la semana pasada. Sus muertes han planteado dudas sobre si la empresa constructora tomó las precauciones adecuadas, incluido mantener cerca un bote de seguridad que podría haberles advertido al menos unos segundos antes del impacto.

Las regulaciones federales exigen que las empresas de construcción tengan a mano estos barcos, comúnmente conocidos como esquifes, cuando las tripulaciones trabajan en vías fluviales, dijeron expertos en seguridad a The Associated Press.

No hay indicios de que la empresa constructora, Brawner Builders, tuviera un bote de rescate en el agua o listo para ser botado cuando el puente cayó.

"Si estás trabajando sobre un puente como ese, la interpretación estándar no te da otra opción", explicó Janine McCartney, ingeniera de seguridad de HHC Safety Engineering Services Inc. "Se requiere el esquife, punto".

Representantes de la Guardia Costera y otros funcionarios dijeron que no tenían conocimiento de ningún barco Brawner en el agua en el momento del colapso del 26 de marzo. Y las imágenes de satélite de la época del colapso parecían no mostrar ningún bote en el río cerca del puente.

Incluso si a los trabajadores se les hubiera advertido que el barco gigante estaba a punto de estrellarse, no está claro si habrían tenido tiempo suficiente para ponerse a salvo.

Las grabaciones archivadas del canal de radio de mantenimiento del puente de esa mañana incluyen solo un intercambio menor entre dos trabajadores de mantenimiento sobre el barco que se acercaba, aunque no está claro si alguno de ellos estaba en el tramo o cerca de él en ese momento.

En el intercambio, un hombre con voz apagada pareció preguntar qué estaba pasando, y el otro respondió: “Simplemente están interrumpiendo el tráfico porque un barco perdió el rumbo, eso es todo”. El puente se derrumbó menos de 30 segundos después.

Pero si hubiera habido un barco de seguridad presente, dijeron los expertos, podría haber usado una radio marina y necesitado walkie-talkies para advertir a los trabajadores de la construcción sobre las llamadas de socorro del Dalí, posiblemente dándoles la oportunidad de actuar. Las autoridades dicen que un inspector de construcción pudo correr hasta una sección del puente que no colapsó, aunque se desconoce qué advertencia, si es que recibió alguna, recibió.

PROTOCOLOS EN MARYLAND

Un representante de Brawner declinó hacer comentarios para este artículo, argumentando que la compañía se concentra en cuidar a las familias de los trabajadores, que estaban llenando los baches en el puente cuando colapsó. Brawner ha utilizado esquifes de seguridad para trabajar en puentes en el pasado, según una declaración de un ejecutivo de la empresa que fue parte de una demanda de 2011.

Las regulaciones de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional establecen que las empresas de construcción que realizan trabajos en vías fluviales deben tener al menos un bote de seguridad disponible.

Los funcionarios de OSHA dijeron en interpretaciones de reglas a lo largo de los años que el barco requerido puede "garantizar el rescate rápido de los empleados que caen al agua, independientemente de otras precauciones tomadas para evitar que esto ocurra".

Un portavoz de OSHA no respondió a repetidas solicitudes de aclaración sobre esa regulación.

Algunos estados tienen reglas que aclaran que los botes no son necesarios bajo ciertas condiciones, como cuando el trabajo que se realiza está contenido dentro de las barandillas de un puente. Pero Maryland no está entre ellos y exige que haya un bote de seguridad presente cuando los trabajadores estén sobre o cerca del agua.

Un portavoz de Seguridad y Salud Ocupacional de Maryland, que supervisa el cumplimiento de las regulaciones laborales federales, se negó a comentar sobre el colapso del puente Key o el historial de seguridad de Brawner, citando la investigación abierta sobre la tragedia.

Dennis O'Bryan, un abogado marítimo, indicó que cree que el requisito del esquife sigue en vigor incluso cuando hay poco riesgo de ahogarse, a menos que la empresa obtenga una exención del estado.

"Si hubiera un esquife allí, habría escuchado la llamada de socorro y habría llamado por radio a los trabajadores para que salieran del puente", expuso O'Bryan. "Es necesario que haya una investigación para determinar si el bote estaba allí y, en caso contrario, por qué no estaba".

O'Bryan no representa a ninguna de las familias de los trabajadores que estaban en el puente Key cuando colapsó. Pero en 2011, representó a un empleado de Brawner que resultó herido mientras operaba un bote de seguridad destinado a monitorear a los trabajadores en un puente. La demanda acusaba a la empresa de no dotar de personal adecuado al barco. Se resolvió por una suma no revelada.

La AP solicitó una copia del plan de seguridad que Brawner presentó para el proyecto Key Bridge, que se encontraba entre los más de 25 contratos por un valor total de más de $120 millones que el estado otorgó a la compañía en los últimos cinco años. La solicitud todavía estaba siendo procesada hasta el martes.

Brawner ha sido citado tres veces por siete violaciones de seguridad desde 2018, incluidas cuatro citaciones por no proporcionar protecciones adecuadas contra caídas, según muestran los registros de cumplimiento en línea de OSHA. La compañía fue multada con cerca de $11,000 en acuerdos informales de OSHA.