Niño adolescente es acusado de matar a su madre y hermano de 8 años en Prince George’s

Un adolescente del condado Prince George’s es acusado de matar a su madre y hermano de 8 años en frente de su padre el jueves.

Los oficiales no han revelado el nombre del sospechoso.

James Oxley, el padre del joven, habló desde una cama en el hospital sobre la tragedia que cobró la vida de su esposa, con quien iba a celebrar 26 años de matrimonio, y su pequeño hijo.

“Todo estaba tranquilo y pacífico hasta que sonaron esos disparos”, dijo Oxley, quien también fue herido de bala.

El tiroteo se desató en el hogar de la familia en la cuadra 8500 de Wendy Street en Clinton. El autor de la balacera mató a su madre de 44 años, Taledia Oxley, y su hermano de 8 años, Asa Oxley, según el Departamento de la Policía del Condado Prince George’s.

“Solo escuché pow, pow, y no sabía si era la televisión”, dijo Oxley después de salir de cirugía el viernes. “No sabía lo que estaba pasando, pero miré y mi hijo, mi hijo de 15 años… estaba disparándole a mi esposa, y después le disparó a mi hijo, y yo salté y traté de llegar a él, y me disparó dos veces - una vez en la mano y otra en el muslo - y soltó la pistola y corrió”.

En cuestión de minutos los oficiales alcanzaron al adolescente. Dicen que él confirmó el recuento de su padre.

Vecinos dicen que la familia también incluye a una niña pequeña.

Oxley dijo que su hijo tiene que responder al crimen.

“Lo perdono, pero asesinó a su madre quien lo trajo a este mundo, mi esposa y su hermano de 8 años, quienes no merecían esto”, dijo.

El menor enfrentará cargos de homicidio cómo adulto y está detenido en un centro de detención juvenil, según la oficina del fiscal del condado.

Oxley informó que su hijo usó un arma registrada que le compró a su esposa para proteger la casa de la familia mientras estaba desplegado en Iraq.

Se desconoce el motivo del ataque. Las autoridades dicen que anteriormente habían respondido a la residencia en relación con el adolescente sospechoso.

Vecinos de la familia están tratando de encontrarle sentido a la tragedia. Dicen que el joven era callado, trabajador y tranquilo. Le encantaba cocinar y había competido por un programa de cocina nacional.

“Simplemente no puedo conectarlo”, dijo Toppe Bab. “Lo he visto; Los he visto caminando a la parada del bus. Parece un adolescente regular, callado”.

“Son niños muy buenos”, dijo Myra Marquez. “Trabajadores. Siempre querían ayudar”.

Oxley dijo que algo había cambiado en su hijo recientemente, y que estaban tratando de ayudarlo con terapia y a través de programas locales.

“Ha estado fumando drogas, la marihuana y otras cosas, pasando tiempo con la gente equivocada”, dijo.