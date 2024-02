“No merecía morir así”: buscan a conductor que atropelló a mujer en el condado Prince William

Una familia hispana de Virginia dice haber quedado destrozada luego que una joven falleciera al parecer tras ser arrollada por un vehículo que se dio a la fuga en Virginia.

Según la policía del condado Prince William, el incidente ocurrió entre Minnieville Road y Bobcat Court en Dale City la noche del sábado.

Carla Andrea Mejía, de 27 años, se encontraba por la zona, según su familia, porque estaba en un bar cercano con su novio. Tras una supuesta discusión, ella prefirió caminar hacia su casa, sin imaginar que ahí perdería la vida.

“Ella no merecía morir así. Ella solo tenía 27 años… estaba en la flor de su juventud”, dijo su madre, Silvia Mejía.

Ella dijo que siente estar en una pesadilla de la que quiere despertar. La víctima dejó a dos niñas huérfanas, una de 9 años y otra de 6.

“Ella salió con alguien y esa persona me imagino que no la protegió como tenía que protegerla. Es duro para mí porque en mi imaginación ella va a venir va a tocar la puerta, pero yo sé que yo he perdido a mi hija. Yo he perdido a mi hija, pero mis nietas han perdido a su mamá”, dijo Silvia Mejía.

La familia intenta entender porqué la víctima quiso volver a casa caminando luego de salir con su pareja a compartir en un bar cercano.

“Que la persona que atropelló a Carla, que venga, que de la cara”, suplicó su tía, Mercedes Pérez Campos. “Ella era callada, antes era muy buena con los niños”.

De acuerdo con la policía del condado Prince William, Carla Mejía fue encontrada inconsciente en la carretera y fue declarada muerta en el lugar. El conductor al parecer no se quedó en el lugar.

“Sabemos que la persona fallecida estaba vestida con ropa oscura… y los investigadores creen que el vehículo que la impactó fue un Hyundai, pero no tenemos imágenes por el momento. También sabemos que ella estaba caminando cerca de la vía”, dijo Jonathan Perok, vocero de la policía del condado.

Sin embargo, la familia asegura que Mejía llevaba un vestido de flores rojas al momento de ser atropellada.

“Nadie como mamá quiere pasar este dolor que yo estoy pasando ahorita. Por favor, si ustedes vieron algo, escucharon algo, háganlo saber para que esa persona que le quitó la vida a mi hija la encuentren y pueda pagar. No me van a devolver a mi hija, ya no la voy a tener conmigo, pero que por lo menos se haga justicia”, dijo la madre de la víctima.

Entre el 11 y el 26 de febrero, 11 personas, incluyendo a Carla Mejía, murieron atropelladas en Virginia. El otro arrollamiento que ocurrió en nuestra área se registró en el condado Fairfax. La policía estatal el lunes emitió una alerta por el incremento de muertes de peatones, una tendencia que califican de alarmante.

“La realidad es que las personas que están caminando y que están conduciendo tienen que tener más cuidado”, dijo el oficial Paul Mendoza, de la Policía Estatal de Virginia.

Al menos 19 peatones fallecieron en Virginia los dos primeros meses del 2024, mientras que el año pasado, murieron 118 peatones en total.

“Siga las reglas de tránsito y obedezca las señales, que planifiquen una ruta que les permita cruzar de forma segura las carreteras y evite estar distraído con alcohol o drogas”, aconsejó Mendoza.

Son medidas que pueden salvar vidas.

“No solo me está dejando a mi sufrir, es una familia que está sufriendo” , afirmó Silvia Mejía.

La noche del lunes se tiene prevista una vigilia en el lugar de los hechos. Familiares y amigos de Carla Mejía se reunirán para rendir homenaje a la joven madre, pedir ayuda para encontrar al conductor involucrado en este arrollamiento y crear conciencia sobre los riesgos en las carreteras.