Estas son las nuevas leyes que entraron en vigor en el 2025 en DC, Maryland y Virginia

El nuevo año trajo algunas leyes nuevas al área de DC. Aunque el 1 de julio y el 1 de octubre son generalmente las fechas importantes para la entrada en vigor de nuevas leyes, aquí hay algunas que querrá conocer si vive en DC, Maryland o Virginia.

Washington DC

Prohibición de comercios que solo aceptan pagos en efectivo: los comercios del Distrito ahora deben aceptar efectivo, ya que una nueva ley que prohíbe los comercios que no aceptan pagos en efectivo entró en vigencia el 1 de enero.

Los minoristas no pueden "discriminar el efectivo como forma de pago por bienes o servicios", según el Concejo de DC. Eso significa que los comercios no pueden negarse a aceptar efectivo como forma de pago y no pueden colocar carteles en sus instalaciones que indiquen que no se aceptan pagos en efectivo.

Los comercios tampoco pueden cobrar un precio más alto a los clientes que pagan en efectivo.

Sin embargo, hay algunas excepciones a la prohibición de pagos en efectivo; puede verlas aquí.

Virginia

Salario mínimo: el salario mínimo de Virginia aumentará de $12 a $12,41.

Maryland

Nuevos niveles de multas por exceso de velocidad en zonas de obras: Si conduce a exceso de velocidad en una zona de obras de una autopista de Maryland, prepárese para pagar una multa considerable.

El 1 de enero entró en vigor un nuevo sistema de multas por niveles. Si conduce a una velocidad de entre 12 y 15 mph por encima del límite, la multa será de 60 dólares. A partir de ahí, las multas serán progresivamente más altas.

Para los conductores que excedan la velocidad a 40 mph o más por encima del límite, la multa será de 500 dólares; si hay trabajadores presentes, el conductor recibirá una multa de 1,000 dólares.

