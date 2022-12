Mira las nuevas leyes que entrarán en vigor en Maryland, Virginia y DC a partir del 2023

Con el nuevo año llegan nuevas leyes que podrían afectar su dinero, atención médica y más. Sigue leyendo para ver las nuevas medidas que entrarán en vigor en DC, Virginia y Maryland el 1 de enero de 2023.

Nuevas leyes en Washington, DC

Salario mínimo: El salario mínimo en el Distrito aumentará a $16.50 el 1 de enero de 2023 y a $17 el 1 de julio para los trabajadores que no reciben propinas, de acuerdo con la Ley de salario digno de 2006. Clic aquí para más.

Aumentos salariales para los trabajadores que reciben propinas: durante las elecciones generales de 2022, los votantes del Distrito decidieron que los trabajadores que reciben propinas deberían recibir el mismo salario mínimo que cualquier otro trabajador en DC.

La medida, conocida como Iniciativa 82, aumentará gradualmente el salario mínimo de los empleados en salones de belleza, estacionamientos y restaurantes de $5.35 por hora a más de $16 por hora para 2027. El primer aumento salarial entra en vigencia el 1 de enero de 2023, aumentando el pago por hora a $6 por hora.

Mejora del Permiso Familiar Pagado: El Permiso Familiar Pagado para los trabajadores del gobierno del Distrito aumentará en cuatro semanas, hasta 12 semanas por año para el permiso familiar o parental. Además, por primera vez, los empleados del gobierno del Distrito también obtendrán licencia médica personal pagada y licencia prenatal. A los empleados se les permitirá ausentarse por más de un evento calificador por año dentro del total máximo de semanas permitidas.

Cobertura para alimentos necesarios desde el punto de vista médico: cualquier plan de beneficios de salud emitido después del 31 de diciembre de 2022 debe proporcionar cobertura para el costo de los alimentos necesarios desde el punto de vista médico ordenados según sea necesario por un proveedor para una serie de enfermedades o afecciones. Puede ver una lista completa de las enfermedades o condiciones que califican en línea aquí.

Nueva solicitud de servicio 311 para vehículos sin estación: las personas podrán llamar al 311 para presentar quejas sobre el estacionamiento de bicicletas eléctricas o scooters sin estación en el distrito. Se emitirán boletos de respuesta a los operadores de movilidad compartida para mover vehículos estacionados ilegalmente dentro de dos horas. El estatuto obligará a las empresas de vehículos sin estacionamiento a mostrar información sobre cómo informar un dispositivo estacionado ilegalmente.

Nuevas leyes en Virginia

Salario mínimo: El salario mínimo en Virginia aumentará de $11 a $12 por hora para la mayoría de los empleados. Algunas excepciones incluyen trabajadores agrícolas o empleados agrícolas, carritos de golf, niñeras que trabajan menos de 10 horas por semana, vendedores que trabajan a comisión y empleados de campamentos de verano. Encuentra más información aquí.

Impuesto sobre comestibles reducido al 1%: los compradores de Virginia verán que el impuesto que pagan sobre los comestibles se reducirá en el nuevo año del 2,5% al 1%. La reducción se aplicará a "alimentos para el consumo doméstico y ciertos artículos esenciales de higiene personal", según el sitio web de impuestos de la comunidad.

Los artículos de higiene incluirán pañales y productos para la menstruación. El alcohol, el tabaco, los alimentos calientes preparados y las semillas que pueden usarse para cultivar alimentos no estarán incluidos en el impuesto reducido, y los operadores de catering y puestos de comida no podrán cobrar el impuesto reducido. Para ver la lista completa de lo que está incluido y lo que no, haz clic aquí.

Nuevos impuestos sobre las bolsas de plástico en algunas localidades: el condado de Albemarle y las ciudades de Charlottesville y Fairfax requerirán que los minoristas cobren 5 centavos de impuestos por cada bolsa de plástico desechable que utilicen los clientes.

Esas tres localidades se suman a las siguientes siete que ya cobran el impuesto por las bolsas desechables: los condados de Arlington, Fairfax y Loudoun, y las ciudades de Alexandria, Falls Church, Fredericksburg y Roanoke. Las bolsas reutilizables, bolsas de productos agrícolas, bolsas de tintorería y bolsas de basura no están incluidas en el nuevo impuesto. También se excluyen los restaurantes, los bancos de alimentos, los mercados de agricultores y las tiendas de ropa.

Votación por orden de preferencia en Arlington: los electores podrán seleccionar candidatos para la Junta del condado Arlington mediante la votación por orden de preferencia en las primarias de junio de 2023. El método permite a los votantes clasificar a los candidatos en orden de preferencia (primera opción, segunda opción, etc.).

Si un candidato obtiene más de la mitad de las primeras opciones de los votantes, ganará, como en cualquier otra elección, pero si no hay un ganador mayoritario después de contar las primeras opciones, la contienda se determina mediante una segunda vuelta instantánea. Para obtener más información, vaya aquí y selecciona "Preguntas frecuentes".

Nuevas leyes en Maryland

Salario mínimo: El salario mínimo en Maryland aumentará de $12.50 a $13.25 por hora. Para los empleados que reciben propinas, el salario mínimo en efectivo de Maryland es de $3.63 por hora, aunque esta cantidad más las propinas debe ser al menos igual a la tasa del salario mínimo de Maryland. Encuentra más información aquí.

Cuidado dental para adultos: El Programa de Asistencia Médica de Maryland deberá proporcionar ciertos servicios dentales que incluyen atención diagnóstica, preventiva, restaurativa y periodontal, para adultos cuyos ingresos anuales son iguales o inferiores al 133% del nivel federal de pobreza. Mira aquí de qué se trata.

Reducción del costo de la insulina: una nueva ley requerirá que las aseguradoras, los planes de servicios de salud sin fines de lucro y las HMO limiten la cantidad que una persona cubierta debe pagar (mediante copagos o coseguro) por un medicamento recetado de insulina cubierto a $30 o menos por un suministro de 30 días. Ver más aquí.

Medicamentos para la prevención del VIH: Las organizaciones de atención administrada y ciertas aseguradoras, los planes de servicios de salud sin fines de lucro y las HMO tendrán prohibido aplicar los requisitos de autorización previa para los medicamentos con receta utilizados como profilaxis posterior a la exposición para la prevención del VIH, si el medicamento se prescribe para su uso de acuerdo con los Centros de Directrices para el control y la prevención de enfermedades. Detalles aquí.