Nuevas leyes sobre armas y más entrarán en vigor en DC y Maryland el 1 de octubre

Llegó el mes de octubre y con él, la implementación de varias leyes en Maryland y DC.

En Maryland, el control de armas, el abuso infantil, el fentanilo, entre otros, son los temas que acapararon la política pública durante esta sesión.

En DC, comenzará la aplicación de una ley que prohíbe a las empresas dejar de usar efectivo.

A continuación un resumen de las medidas que entraron el domingo 1 de octubre de 2023.

LEY DE DC SOBRE NEGOCIOS SIN EFECTIVO

DC aprobó una ley en 2021 que prohíbe a las empresas no aceptar efectivo. Se aplicará a partir del 1 de octubre cuando comience el nuevo año fiscal.

La alcaldesa Muriel Bowser indicó el viernes que los funcionarios responderán a cualquier queja recibida.

"Nuestra expectativa no es multar a nuestras empresas", aclaró.

La medida tiene como objetivo evitar que las personas sean excluidas de algunos negocios.

"Aproximadamente el 30% de nuestros residentes no están bancarizados o no están suficientemente bancarizados, lo que significa que no tienen acceso al crédito", explicó anteriormente el presidente del Consejo de DC, Phil Mendelson.

ALGUNAS DE LAS NUEVAS LEYES QUE ENTRAN EN VIGOR EN MARYLAND

Dónde se pueden portar armas ocultas: Si bien este año los legisladores eliminaron de la ley de Maryland el texto de “razones buenas y sustanciales” que la Corte Suprema consideró inconstitucional, Maryland está endureciendo las leyes sobre armas para evitar que alguien porte un arma oculta en ciertas áreas. Por ejemplo, la ley generalmente prohibirá que una persona use, porte o transporte un arma en un “área para niños o adultos vulnerables”, como una escuela o un centro de atención médica.

También prohíbe a una persona portar un arma de fuego en un área gubernamental o de infraestructura pública, o un “área de propósito especial”, que se define como un lugar autorizado para vender alcohol, cannabis, un estadio, museo, hipódromo o casino. Los defensores del derecho a portar armas están impugnando la ley en un tribunal federal, pero aún así entrará en vigor el 1 de octubre.

Licencia de armas: una ley separada cambia y amplía los requisitos y procedimientos relacionados con la emisión y renovación de un permiso para usar, portar o transportar un arma de fuego. Se enfrenta a un desafío en un tribunal federal en un caso combinado con la otra ley de portación oculta.

El estatuto eleva la edad para calificar para un permiso de portación de armas de 18 a 21 años, lo que ha sido impugnado judicialmente en otras partes del país. También prohíbe un permiso para alguien que esté en libertad condicional supervisada por un delito punible con hasta un año o más de prisión, una persona condenada por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol, y personas que violen una orden de protección.

A las personas con una enfermedad mental que tengan antecedentes de comportamiento violento también se les prohibiría portar un arma, así como a las personas que hayan sido admitidas involuntariamente durante más de 30 días en un centro de salud mental.

Manteniendo a las armas fuera de las manos de los menores: Maryland está exigiendo requerimientos de almacenamiento más estrictos para las armas. Bajo la ley, una persona no puede guardar una arma cargada en un lugar donde la persona sabe o debería de saber que un menor no supervisado tiene acceso a una pistola. Se conoce como Jaelynn’s Law y lleva el nombre de Jaelynn Willey, de 16 años, quien fue asesinado en 2018 en Great Mills High School por un alumno de 17 años quien usó el arma de su padre.

Demandas de abuso sexual infantil: Maryland terminará con el plazo de prescripción para las demandas civiles por abuso sexual infantil contra las instituticiones. Hay víctimas ya listas para entablar demandas cuando la ley entre en vigor. Funcionarios de la Arquidiócesis de Baltimore han declarado bancarrota y solicitado esa protección. Legisladores incluyeron una cláusula en la ley que podría detener las demandas hasta que la Corte Suprema de Maryland pueda decidir sobre la constitucionalidad de la ley, si es impugnada por motivos legales.

“Ganamos”, dijo Teresa Lancaster, quien fue abusada en Archbishop Keough High School en Baltimore en los setentas. “Por fin”.

Crímenes de odio: una persona quien sea la víctima de una ofensa que podría constituir una violación de las leyes de crímenes de odio de Maryland podrá entablar una demanda civil contra el o los responsables.

Pruebas de fentanilo: hospitales serán requeridos a incluir pruebas de fentanilo como parte de una prueba de detección de sustancias controladas, si dicha prueba se realiza para ayudar a diagnosticar la condición de una persona.

Violación conyugal: Maryland derogará una exención de enjuiciamiento por delitos sexuales específicos si, en el momento de la presunta violación o delito sexual, la persona era el cónyuge legal de la víctima.

Enjuiciamientos policiales: el fiscal general de Maryland tendrá autoridad independiente para presentar cargos penales contra oficiales de la policía después de investigar muertes en las que agentes estuvieron involucrados. La ley es una ampliación de un paquete de reformas policiales aprobado hace dos años en respuesta a las preocupaciones sobre la responsabilidad policial tras el asesinato de George Floyd en 2020 en Minnesota.

Haz clic aquí para más información sobre cientos de leyes nuevas que entrarán en efecto en el estado.