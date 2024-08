Ofrecen bonos de $800 a empleados de centro de 911 en DC para que lleguen a trabajar

La crisis de personal en el centro de llamadas 911 de DC se ha vuelto tan grave que la agencia está ofreciendo bonificaciones a los miembros del personal simplemente por presentarse a todos los turnos programados.

La directora de la Oficina de Comunicaciones Unificadas (OUC, en inglés), Heather McGaffin, hizo la oferta a los miembros del personal en un correo electrónico el martes por la mañana.

“Buenos días, equipo del 911. A partir de ahora, todos los empleados del 911 que se presenten a todos sus turnos programados recibirán un incentivo de $800 por mes”, reza el correo electrónico obtenido por News4.

“La dotación de personal es crucial para el éxito de nuestra agencia. Las llamadas no programadas de todo tipo están aumentando y causando dificultades a los compañeros de trabajo que continuamente se quedan atascados, llegan temprano y se les pide que vengan en días libres”, continuó. “El piloto es simple: presentarse a cada turno que se le asigne y recibir $800 adicionales por mes. Comenzamos hoy para agosto”.

El anuncio de las bonificaciones se produce menos de 24 horas después de que el equipo de investigación de News4 informara que el personal del centro de llamadas ha alcanzado niveles peligrosamente bajos. El mes pasado, la agencia no alcanzó los niveles mínimos de personal el 88% del tiempo.

La agencia también reconoció graves problemas con el hardware informático interno, lo que provocó que el sistema informático del 911 se desconectara seis veces este año. La interrupción más reciente fue de 20 minutos.

Hace dos semanas, el sistema estuvo inactivo durante dos horas. En ese tiempo, una familia de DC le dijo a la policía que intentó llamar al 911 pero no pudo comunicarse mientras su bebé de 5 meses estaba en problemas médicos. El bebé murió más tarde.

El miembro del Concejo Charles Allen dijo que OUC está "en crisis".

"No pasa una semana sin que no tenga un constituyente que no pudo comunicarse, tuvo que esperar mucho tiempo para que se enviaran los primeros en responder en una emergencia o tuvo la respuesta incorrecta, o ninguna, llegada a la escena", informa en un comunicado.

“El Ejecutivo ni siquiera reconoce que existe un problema importante, pero si es verdad que están pagando a la gente $800 solo para que vengan a trabajar, es una clara admisión de que tenemos una agencia que necesita urgentemente cambios importantes. Los residentes de DC están conmocionados y no confían en que exista un liderazgo y una directiva clara para cambiar el rumbo de la agencia. Ese es un problema enorme”.

La OUC no respondió específicamente a las preguntas de News4 y rechazó una solicitud de entrevista con McGaffin. La oficina de la alcaldesa Muriel Bowser también se negó a responder preguntas.