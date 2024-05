El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con University of Maryland Capital Region Health. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Washington. Haz clic aquí para conocer más sobre University of Maryland Capital Region Health.

Profesionales médicos en todo el país siguen trabajando diligentemente para avanzar en la atención oncológica y mejorar las tasas de supervivencia, y se ha avanzado mucho. Sin embargo, aunque los avances médicos son constantes, muchas comunidades siguen encontrando barreras para recibir una atención temprana y consistente, desde problemas de acceso y transporte hasta redes de servicios desconectadas, y mucho más. Un aspecto clave en la batalla contra el cáncer es la expansión del acceso a los servicios de diagnóstico completo del cancer y contar con la opción de recibir tratamientos en un lugar conveniente. El University of Maryland Medical System está haciendo precisamente eso con la apertura del nuevo centro oncológico, el Cancer Center de University of Maryland Capital Region Health.

La apertura del nuevo Cancer Center supone un paso adelante en la mejora del acceso a la atención oncológica para el condado de Prince George y sus alrededores, al ofrecer una atención integrada de calidad. Pero, ¿qué significa eso exactamente y cómo puede lograrse?

Cáncer en Maryland y el condado de Prince George

Cada año unas 31,000 personas en Maryland reciben un diagnóstico de cáncer. En el condado de Prince George, los cuatro tipos de cáncer más frecuentes son los de mama, colon, pulmón y próstata. Y aunque las tasas de detección en el condado de Prince George están a nivel del resto de Maryland, el acceso a la atención es un problema, según el Dr. Magesh Sundaram, Director de Oncología Quirúrgica y Director Médico del Centro Oncológico de UM Capital Region Health.

“El condado de Prince George es equivalente a muchos condados de Maryland, en lo que se refiere al examen del cáncer de mama con mamografía o del cáncer de colon con colonoscopia. Sin embargo, seguimos observando casos avanzados de cáncer y una mayor incidencia de cánceres en etapas avanzadas. Queremos asegurarnos de que los pacientes diagnosticados de cáncer tengan un acceso fiable y de alta calidad a los tratamientos y cuidados que requiere su diagnóstico", dijo el Dr. Sundaram. “Tenemos la experiencia necesaria para tratar los cuatro tipos de cáncer más frecuentes en el condado de Prince George, así como otros cánceres comunes y poco frecuentes, como linfoma, melanoma, páncreas y sarcoma”.

El nuevo Cancer Center brinda servicios de quimioterapia y oncología médica, radioterapia y cirugía oncológica en un solo lugar, así los pacientes no tienen que desplazarse a varias consultas médicas en distintos lugares para recibir atención. “Los pacientes del Cancer Center pueden acceder a todos los servicios oncológicos que necesitan en un solo edificio, y nuestra ubicación en Largo está en el corazón del condado de Prince George”, explicó el Dr. Sundaram. “Nuestro objetivo es que el acceso a la atención oncológica avanzada sea lo más fácil y cómodo posible para reducir el estrés y aumentar las posibilidades de obtener resultados satisfactorios”.

Obstáculos sistemáticos y sistémicos

Para muchos pacientes, el diagnóstico de cáncer conlleva el reto de navegar por un sistema complejo, que hace difícil balancear los tratamientos médicos, una serie de citas médicas y medicamentos que afectan la capacidad para viajar y trabajar de los pacientes.

Sin embargo, hay profesionales y entidades médicas que se dedican a mitigar este problema y a eliminar estos obstáculos para mejorar la experiencia de los pacientes. Ese es el caso de la Dra. Melissa Ana Liriano Vyfhuis, quien creció en el condado de Prince George y eligió trabajar en el lugar que tanto significa para ella. Hoy es Directora Médica de Oncología Radioterápica del Cancer Center de UM Capital Region Health.

“Cuando los pacientes reciben tratamiento contra el cáncer, están cansados, fatigados. Puede que no tengan familiares o alguien que les lleve, y eso puede afectar mucho a la atención. Tener todo en un mismo lugar reduce la probabilidad de interrumpir el tratamiento. Facilitar el acceso a la atención oncológica puede influir mucho en los resultados y las tasas de curación", afirma la Dra. Vyfhuis.

Atención oncológica completa, cerca de casa

Recibir un diagnóstico de cáncer es una experiencia extremadamente vulnerable. Una atención oncológica completa va más allá de administrar un tratamiento avanzado: también reconoce que los pacientes tienen necesidades emocionales durante el tratamiento.

“El principal objetivo del Cancer Center de UM Capital Region Health es ofrecer una atención oncológica completa en un ambiente cómodo y práctico”. dijo el Dr. Sundaram.

“Tenemos un navegador asignado que es un enfermero entrenado y sirve como punto clave para ayudar a los pacientes a coordinar las citas y entender su cuidado. El navegador-enfermero puede ayudar a los pacientes a ver el panorama general y asegurarse de que se atiendan sus necesidades", explicó. “Queremos que los pacientes se sientan cómodos y tengan la tranquilidad de que los escuchamos”.

El Cancer Center de UM Capital Region Health está afiliado al Centro Oncológico Integral Greenebaum de la Universidad de Maryland, un Centro Oncológico Integral designado por el Instituto Nacional del Cáncer. Los pacientes tienen acceso a un espectro completo de servicios oncológicos, pruebas de detección y especialistas en un sistema médico integrado para una mejor coordinación de la atención que reduce las complicaciones para los pacientes y mejora los resultados. Para obtener más información sobre los servicios oncológicos del nuevo Cancer Center de UM Capital Region Health, haz clic aquí.