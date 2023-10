Operación Tridente: Policía de DC arresta a 48 personas y recupera 3 armas en 3 días

La policía arrestó a 48 personas y recuperó tres armas en una operación de tres días dirigida a acusados liberados hasta el juicio o personas en libertad condicional que no seguían las reglas que acompañan a ese beneficio.

Los funcionarios federales y locales describieron la Operación Tridente o Operation Trident como una respuesta a algo sobre lo que muchos residentes de DC han expresado profundas preocupaciones: los delincuentes que regresan a las calles para cometer más delitos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Si estás en uno de estos estados de liberación, tienes que cumplir, no puedes cometer más delitos o te podrían volver a arrestar", afirmó la alcaldesa Muriel Bowser.

Mientras los líderes de DC anuncian operativos y nuevas medidas para combatir el crimen, los residentes afirman que la realidad es otra al visitar las calles de la ciudad capital.

“El MPD, junto con la Agencia de Supervisión de Delincuentes y Servicios Judiciales, conocida como CSOSA, y la Agencia de Servicios Previos al Juicio notaron un aumento en los arrestos y delitos relacionados con armas de fuego por parte de acusados supervisados”, afirmó la jefa interina de policía Pamela Smith.

"Las personas a las que se recomendó arrestar en el marco de este proyecto particular durante la etapa previa al juicio eran aquellas que corrían mayor riesgo de ser arrestadas nuevamente", indicó la directora de la Agencia de Servicios Previos al Juicio, Leslie Cooper. "No se enfrentaban a ningún nuevo cargo".

El Fiscal Federal para DC, Matthew Graves, describió los desafíos relacionados con el procesamiento de delitos con armas de fuego por parte de su oficina.

“Así que nuestro cargo más común para un individuo que porta ilegalmente un arma de fuego es portar una pistola sin licencia”, señaló.

“Según el código de DC, existe una presunción refutable de que, si establecemos que un individuo cometió ese delito por causa probable, quedará detenido en espera de juicio. Según nuestra experiencia, aunque rutinariamente buscamos esa retención, esas personas son retenidas menos del 10% del tiempo”, agregó.

PROPONEN NUEVA LEGISLACIÓN

El anuncio de la Operación Tridente surgió luego de que el concejal Brian White anunciara un nuevo proyecto de ley que tiene al menos siete puntos fundamentales para hacerle frente al crimen.

"Pero mi proyecto de ley de respuesta al crimen nos hará más seguros rápidamente al arreglar lo que está roto en nuestro sistema de seguridad pública", expresó el concejal.

La pieza legislativa propone abordar los siguientes temas:

Analizar los problemas de respuesta con la linea del 911

Estrategias de reclutamiento en departamentos anticrimen

Seguimiento en armas incautadas

Servicios centralizados para víctimas

Programas de asistencia para jóvenes

Búsqueda de soluciones para problemas asociados a la vida nocturna

Seguimiento y evaluación de programas existentes

"Los residentes merecen saber, no solo que estamos creando nuevos programas, sino que estamos rastreando y evaluando estos programas para asegurarnos de que realmente funcionen", agregó White.

Esta iniciativa también se une con el Plan DC Seguro, una medida propuesta por la concejal Brooke Pinto, que acoge 16 proyectos de ley separados que también buscan reducir la delincuencia en DC.

¿SE DUPLICARÁN ESFUERZOS?

Precisamente muchas de estas propuestas ya están vigentes de forma similar en DC: Se han hecho auditorias al sistema del 911, hay un equipo de trabajo para estudiar la vida nocturna, una orden de revisión de efectividad de programas anticrimen y fondos de compensación para víctimas, por citar un ejemplo.

A pesar de las iniciativas ya vigentes en el distrito el crimen este año se incremento en un 28% lo que hace preguntarse a muchos residentes si esta última iniciativa sera la solución.

La concejal Brooke Pinto, que preside el Comité de Asuntos Judiciales y Seguridad Pública, presentó su Plan DC Seguro. Sin embargo, algunas medidas han recibido rechazo por parte de miembros y defensores de la comunidad.

"Llevo 30 años viviendo en este país y yo no veo que cambie aquí en el Distrito de Columbia esto. No, no es suficiente", afirmó José Rubio, residente.

"Han propuesto mucho pero no se sabe cual va a ser la verdadera o la que va a detener el crimen", agregó Joaquín Flores.

"A mí me tirotearon aquí en la Georgia Avenue yo quisiera que esta nueva legislatura hiciera las cosas bien", indicó Marcos González.

La nueva propuesta empezó su camino con el apoyo de al menos seis legisladores.

Ambos anuncios se dan luego de que el representante Henry Cuéllar fuese víctima de un robo a mano armada el martes en Navy Yard.