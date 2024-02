Policía de Prince George’s lanza herramienta para reportar crímenes en línea

Ante la violencia desbordada en el condado Prince George’s, la comunidad ahora puede contar con una nueva herramienta para denunciar ciertos delitos de una forma más sencilla y desde casa.

Se trata de una página web que ha habilitado la policía del condado. El portal ha estado disponible por pocos días.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En un teléfono celular inteligente o en la computadora los residentes del condado pueden llenar un reporte policial, y aunque por el momento el portal solo está disponible en inglés, las autoridades trabajan para tener una versión en español lo más pronto posible.

Es algo así como el 911 pero para delitos que no son emergencias o no están ocurriendo al momento. Para ingresar al portal visita https://www.princegeorgescountymd.gov/departments-offices/police/services/file-police-report-online.

Se pueden reportar a través de este portal web solo los siguientes delitos:

robo de pertenencias dejadas en autos

fraude con tarjetas de crédito

robo y suplantación de identidad

descarga ilegal de basura

robo de paquetes

daños a la propiedad

vandalismo

acoso telefónico

“Ellos pueden hacer el reporte al instante. Lo que va a ocurrir es que cuando ellos llenen el formulario de reporte van a recibir un número de caso. Cuando una persona o un oficial o una persona que trabaja en el departamento y va a verificar cuando ellos verifiquen se les va a mandar una confirmación que el reporte está listo”, dijo el Capitán Saúl Serpas, vocero de la policía.

Cuando ingreses al portal, primero debes seleccionar la opción de llenar un reporte, y luego escoger entre la lista de delitos que deseas denunciar. Lo siguiente es contestar las preguntas sobre el incidente y completar el reporte.

Algunos en la comunidad tienen dudas sobre la efectividad de la herramienta.

Miriam Siliezar, residente de Lanham, dijo que piensa que “a la gente no le va a funcionar eso. Ellos están acostumbrados a que la policía llegue y mire qué fue lo que pasó”.

Pero Serpas respondió: “Solo porque el reporte se hace en línea no significa que el caso no se va a investigar. Es importante que la comunidad reporte esos incidentes donde los oficiales no están llegando”.

En el nuevo portal no se pueden hacer denuncias anónimas. Para eso debes llamar al 1-866-411- 8477.

Aún es importante recordar que se debe llamar al 911 ante cualquier emergencia o delito grave como agresiones, homicidios, y robos en progreso, entre otros. El portal no reemplaza al 911.