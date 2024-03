La policía tuvo cerca de 90 segundos para detener el tráfico en el puente de Baltimore

MARYLAND - Era media noche cuando la advertencia de un despachador sonó por radio: un enorme carguero había perdido su capacidad de dirección y se dirigía hacia el puente Francis Scott Key.

En unos 90 segundos, los agentes de policía que se encontraban cerca lograron detener el tráfico de vehículos sobre el puente de Baltimore en ambas direcciones.

Uno se estacionó de lado al otro lado de los carriles y planeó conducir hacia el puente para alertar a un equipo de construcción una vez que llegara otro oficial. Pero no tuvo la oportunidad. Impotente y cargado de enormes contenedores, el barco se estrelló contra un pilar de soporte.

“Todo el puente se cayó”, alertó un oficial frenético. "Empieza, empieza quien sea, todos… todo el puente simplemente se derrumbó".

Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, lo que hizo que la calzada se partiese en varios puntos y que cayera al agua. Los rescatistas buscaban a al menos siete personas en el agua.

Cuando el portacontenedores Dali chocó contra el pilar alrededor de la 1:30 a.m. del martes, el puente se derrumbó y cayó al río Patapsco. Se espera que la pérdida del principal enlace de transporte entorpezca el tráfico de pasajeros y perturbe un puerto marítimo vital.

Al menos ocho personas cayeron al agua. Dos fueron rescatados, pero los otros seis, parte de un equipo de construcción que había estado tapando los baches en el puente, estaban desaparecidos y se daban por muertos. Este miércoles se inició una búsqueda de sus cuerpos.

El metal retorcido y otros escombros en el agua complicaron la búsqueda, según un memorando de Seguridad Nacional descrito a The Associated Press por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. El funcionario no estaba autorizado a discutir detalles del documento o la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que los buzos en el agua enfrentaban condiciones peligrosas.

“Están ahí abajo, en la oscuridad, donde literalmente pueden ver aproximadamente a un pie delante de ellos. Están tratando de navegar por metales destrozados y también están en un lugar donde ahora se presume que personas han perdido la vida”, explicó.

Entre los desaparecidos se encontraban personas de Guatemala, Honduras y México, según diplomáticos de esos países. El hondureño fue identificado como Maynor Yassir Suazo Sandoval.

En el puente había tres mexicanos. Uno fue rescatado y dos están desaparecidos, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los funcionarios federales y estatales han dicho que el accidente parecía ser un accidente. Los investigadores planeaban recolectar pruebas en el barco, incluidos dispositivos electrónicos y documentos, dijo la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS, en inglés), Jennifer Homendy.

La Guardia Costera de Estados Unidos ya abordó el barco, descargó el registrador de datos del viaje y lo envió a NTBS, que está elaborando un cronograma de lo que provocó el accidente, dijo Homendy. La funcionaria anticipó que un informe preliminar podría estar listo en dos a cuatro semanas.

"A MERCED DEL VIENTO Y LA CORRIENTE"

El capitán Michael Burns Jr., del Centro Marítimo para la Energía Responsable, dijo que hacer entrar o salir un barco de puertos en aguas restringidas con espacio limitado para maniobrar es “una de las cosas técnicamente más desafiantes y exigentes que hacemos”.

Hay "pocas cosas que dan más miedo que una pérdida de energía en aguas restringidas", dijo. Y cuando un barco pierde propulsión, “entonces está realmente a merced del viento y la corriente”.

El video mostró al barco moviéndose a lo que el gobernador de Maryland dijo que era aproximadamente 9 mph hacia el puente de 1.6 millas. El tráfico seguía avanzando a lo largo del tramo y algunos vehículos parecieron escapar con sólo unos segundos de margen. El choque provocó que el tramo se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos.

La policía dijo que no hay evidencia de que nadie más que los trabajadores haya entrado al agua, aunque no descartaron la posibilidad.

Un ejecutivo de la empresa que empleaba al equipo, Brawner Builders, dijo que estaban trabajando en medio del puente cuando cayó. "Esto fue completamente imprevisto", afirmó Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de la empresa.

Jesús Campos, quien trabajó en el puente para Brawner Builders y conoce a los miembros del equipo, expresó que le dijeron que estaban en un descanso y que algunos estaban sentados en sus camiones.

“Sé que estuve allí hace un mes y sé lo que se siente cuando pasan los trailers”, dijo Campos. “Imagínese saber que está cayendo. Es muy dificil. Uno no sabría qué hacer”.

Ako Walker, un sacerdote católico del Sagrado Corazón de Jesús, dijo fuera de una vigilia que pasó tiempo con las familias de los trabajadores desaparecidos mientras esperaban noticias de sus seres queridos.

“Se puede ver el dolor grabado en sus rostros”, aseguró Walker.

El accidente ocurrió mucho antes del ajetreado viaje matutino por el puente, que fue utilizado por 12 millones de vehículos el año pasado.

Entre 1960 y 2015, se produjeron 35 derrumbes importantes de puentes en todo el mundo debido a colisiones de barcos o barcazas, según la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.

El colapso del martes seguramente creará un dolor de cabeza logístico a lo largo de la costa este durante meses, si no más, cerrando el tráfico marítimo en el puerto de Baltimore, un importante centro.

El tráfico de barcos que entran y salen del puerto de Baltimore ha sido suspendido indefinidamente.

“La pérdida de este puente devastará toda la zona, así como toda la costa este”, anticipó el senador estatal Johnny Ray Salling.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo que era demasiado pronto para dar un plazo para limpiar el canal, que tiene unos 15 metros (50 pies) de profundidad. El presidente Joe Biden dijo que planeaba viajar pronto a Baltimore y espera que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción.

Synergy Marine Group, que administra el barco, indicó que el impacto ocurrió mientras estaba bajo el control de uno o más pilotos, que son especialistas locales que ayudan a guiar a los barcos dentro y fuera de los puertos de manera segura. Synergy informó en un comunicado el miércoles que un miembro de la tripulación fue tratado en un hospital por una lesión menor.

El barco es propiedad de Grace Ocean Private Ltd., y el gigante naviero danés Maersk dijo que había fletado el barco.

El Dali, de 300 metros (985 pies), se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka, y ondeaba bajo bandera de Singapur, según datos de Marine Traffic.

El buque pasó inspecciones de estados rectores del puerto extranjeros en junio y septiembre de 2023. En la inspección de junio de 2023, se rectificó un medidor defectuoso de la presión del combustible antes de que el buque zarpara del puerto, dijo la autoridad portuaria de Singapur en un comunicado el miércoles.

Donald Heinbuch, jefe retirado del Departamento de Bomberos de Baltimore, dijo que se despertó sobresaltado por un fuerte estruendo que sacudió su casa durante varios segundos y que "se sintió como un terremoto".

Condujo hasta el río y no podía creer lo que vio: “El barco estaba allí y el puente en el agua, como si hubiera volado”.