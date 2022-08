Posible crimen de odio: rompen estatua y roban dinero de una escuela católica en DC

Actos de vandalismo contra una escuela católica en el noreste de D.C. están siendo investigados como posibles crímenes de odio.

St. Anthony Catholic School fue el blanco de vándalos dos veces en menos de una semana, incidentes que causaron miles de dólares en daños a solo semanas del comienzo del año escolar.

Los sospechosos derribaron una estatua justo afuera de la entrada a St. Anthony. Aún no se ha encontrado la cabeza de la estatua.

Los vándalos también entraron al plantel, dañando otras estatuas y agarrando velas religiosas.

El director Michael Thomasian dijo que se robaron $1,400 recaudados para misiones en el extranjero.

“Estamos en shock que alguien haría esto”, dijo. “Hemos estado en la comunidad por 100 años. Brookland es una comunidad maravillosa, y hemos pasado por incidentes de vandalismo, pero este fue un acto lleno de odio”.

Afuera, bancos en un parque infantil habían sido arrancados y arrojados.

La policía de D.C. está investigando los hechos como posibles crímenes de odio basados en la religión.

“No sé qué pensar”, dijo Thomasian. “No sé qué estaba pensando el perpetrador o que está en su corazón. Lo único que sé es que los símbolos de nuestra fe fueron destruidos”.

Agregó que no sabe cómo pudieron entrar a la escuela y que no hay señales de que irrumpieron al edificio. Hay cámaras en el lugar, pero hasta ahora, no han podido recuperar el video.

El director espera que puedan encontrar la cabeza de la estatua para repararla porque reemplazandola costaría miles de dólares.

Un sitio de donaciones para ayudar a cubrir los gastos de la escuela ha recaudado más de $20,000.

“Yo sé que no está bien y no me gusta que ellos le hicieran esto a mi escuela porque es nuestro centésimo aniversario”, dijo Peter Sherman, un alumno del séptimo grado. “Se supone que debemos estar celebrando”.

El director dijo que los crímenes no impactarán el regreso a clases.

“Fue muy triste”, dijo Thomasian. “Nos atacaron, pero definitivamente no nos derrotaron. Estamos rodeados por vecinos maravillosos, y una iglesia maravillosa y estamos listos para seguir adelante”.

De acuerdo a un informe policial, los oficiales están procesando ropa que fue descubierta en el lugar. No se han realizado arrestos.