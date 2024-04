¿Prefieres encontrarte con un oso o un hombre? Lo que revela las respuestas a la pregunta viral

Una pregunta viral en redes sociales ha elevado las alarmas y generado controversia porque parece plasmar la inseguridad que sienten las mujeres al encontrarse solas con un desconocido.

La controversia surge luego que muchas aseguraran que prefieren encontrarse en la selva con un oso que con un hombre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Ante la pregunta, las mujeres que hablaron con Telemundo 44 dudaron o tajantemente prefieren encontrarse a un oso. Aunque la pregunta y la respuesta suenan graciosas, el trasfondo toca un tema muy serio.

El 41% de las mujeres y el 26% de los hombres han experimentado violencia física, violencia sexual o acoso por parte de una pareja íntima en su vida, según el Plan Nacional de Estados Unidos de 2023 para poner fin a la violencia de género.

Pero la violencia contra las mujeres va más allá del hogar.

Rosalba Pineda, una residente de Rockville, detalló una experiencia con un hombre que la marcó para siempre: “Me puso un cuchillo y me quitó lo que yo llevaba, entonces me sentí acosada porque llevaba a mi hija y yo decía, no me puedo defender, tengo a mi hija y entonces en ese momento vienen mil preguntas, mil cosas en su mente. ¿Será que voy a regresar a la casa o me voy a quedar aquí?”

La especialista en terapia de familia y pareja Sandra Cuellar explica por qué algunas mujeres prefieren encontrarse con un oso.

“Tiene que ver con ese aprendizaje y ese imaginario que hemos tenido a través de los años respecto a la violencia histórica que ha habido a la mujer, es decir, abusos, maltratos de manera sistemática, cuando hay guerras, cuando ha habido guerras, pues precisamente familiares de violencia”, dijo.

Por su parte, Pineda defendió su decisión de una manera simple: “[Prefiero encontrarme] con un oso para que me mate mejor, porque las heridas de un hombre marcan para siempre”.

La especialista Cuellar recomienda denunciar cualquier ataque a las autoridades.

“[Mi recomendación] es que la persona busque ayuda con su círculo de apoyo más cercano, es decir, amigos, familiares o personas de confianza que le puedan acompañar en este proceso”, agregó.