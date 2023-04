Preocupados residentes de Columbia Heights ante marcas de supuestas pandillas en las calles

Unos símbolos de presuntas pandillas pintados en callejones de Columbia Heights tienen preocupados a los residentes de la comunidad.

Vecinos del área le dijeron a Telemundo 44 que por meses han visto a sujetos pintar esos símbolos, y que siguen esperando para que las autoridades los retiren.

"Está mal porque venir a hacer cosas de nuestros países, aquí no hay que venir a hacer esas cosas. Mejor venir a cambiar”, opinó un residente que prefirió permanecer en el anonimato.

Para algunos en la comunidad, parece que la amenaza no sólo se queda en el mensaje. Un residente resaltó que teme por su seguridad, tras supuestamente ser víctima de dichos grupos delictivos.

“Dos ocasiones fueron, no más. Fue una vez bien pésimo que sí nos persiguieron. Me persiguieron a mí y a otra persona. Nos intimidaron con unos machetes y unas armas de fuego, pero no pasó nada porque nos humillamos”, relató.

Por su parte, el expolicía y experto en pandillas, Rick Rodríguez, explicó la razón por la que estos grupos realizan tales actos.

“Las maras usan el grafiti para identificar sus territorios o marcar sus territorios. También como dicen, es un periódico", detalló.

Sobre las marcas que reportadas por los vecinos del área, Rodríguez añadió que podrían relatar la lucha de poderes entre varios bandos en la ciudad.

La policía del Distrito le confirmó a este medio que están investigando al menos una denuncia reciente de este tipo de grafitis en una pared de la calle Jefferson al noroeste de la ciudad. Sin embargo, la autoridad se negó a ofrecer más detalles.