Primarias de Maryland 2024: ¿Necesitas afiliarte a un partido político para votar?

La temporada de primarias ya está aquí. Si necesita registrarse para votar en Maryland, no está seguro de estar registrado o tiene curiosidad sobre el registro de votantes el mismo día, tenemos detalles clave para usted.

¿Cuándo son las primarias de Maryland en el 2024?

El día oficial de las primarias en Maryland es el martes 14 de mayo, aunque la votación anticipada y la votación por correo también son opciones para los votantes.

¿Necesito estar registrado en un partido político para votar en las primarias de 2024 en Maryland?

Si bien no es necesario que elija un partido político en su solicitud de registro de votante, generalmente no podrá votar en las elecciones primarias del partido. Sin embargo, podría votar en cualquier elección primaria no partidista en su jurisdicción.

Según funcionarios electorales de Maryland: "Por lo general, debe estar registrado en el Partido Demócrata o Republicano para votar en las elecciones primarias. Si hay cargos no partidistas que se eligen en una elección primaria (es decir, la junta escolar), cualquier elector puede votar por esas oficinas"

¿Qué pasa si quiero cambiar mi partido político en Maryland?

Para cambiar su afiliación partidista, puede hacer una de estas tres cosas:

enviar una solicitud para el cambio en línea aquí

enviar una nueva solicitud de registro de votantes

enviar una solicitud por escrito firmada a su junta electoral local

La fecha límite para cambiar su afiliación partidista antes de las primarias presidenciales era el martes 23 de abril.

Los partidos Demócrata, Republicano y Libertario están reconocidos en Maryland.

Información de registro de votantes de Maryland:

¿Cómo puedo registrarme para votar en Maryland?

Primero, asegúrese de ser elegible para registrarse para votar en Maryland (consulte esto aquí).

Si es así, puede registrarse con anticipación, registrarse durante la votación anticipada o registrarse para votar el día de las elecciones.

Para registrarse para votar en Maryland por adelantado:

Puede registrarse en línea aquí

o envíe su solicitud de registro de votante a su junta electoral local

o envíe su solicitud de registro a la Junta Electoral del Estado de Maryland

Para registrarse para votar en Maryland durante la votación anticipada:

Durante el período de votación anticipada (del jueves 2 de mayo al jueves 9 de mayo), diríjase a un centro de votación anticipada en el condado donde vive.

Traiga un documento que demuestre dónde vive: su licencia emitida por la MVA, tarjeta de identificación o tarjeta de cambio de dirección, o un talón de cheque de pago, extracto bancario, factura de servicios públicos u otro documento gubernamental que muestre su nombre y dirección.

Para registrarse para votar en Maryland el día de las primarias:

Vaya a su lugar de votación asignado el día de las elecciones el día de las primarias (martes 14 de mayo)

Traiga un documento que demuestre dónde vive: su licencia emitida por la MVA, tarjeta de identificación o tarjeta de cambio de dirección, o un talón de cheque de pago, extracto bancario, factura de servicios públicos u otro documento gubernamental que muestre su nombre y dirección.

Registro de votantes de Maryland: ¿Cómo puedo actualizar mi nombre o dirección?

Puede actualizar su información con anticipación, durante la votación anticipada o en persona el día de las elecciones. Siga los mismos pasos anteriores.

Si planea actualizar su información el mismo día de las primarias, vaya al lugar de votación asignado a su nueva dirección. Votará allí mediante una boleta provisional y proporcionará su nueva dirección en la solicitud. Su voto provisional se contará siempre que firme la solicitud, informaron los funcionarios electorales.

Creo que ya estoy registrado, pero ¿cómo puedo comprobarlo?

Puede verificar en línea si está registrado para votar en Maryland aquí.

Sin embargo, los funcionarios de Maryland dicen que si envió su información en línea o en la MVA recientemente, puede tardar hasta tres semanas en aparecer en ese sitio.

Ahora que tiene respuestas a esas preguntas sobre el registro de votantes, descubra otros detalles y fechas clave a continuación:

Información sobre la votación anticipada en Maryland:

¿Maryland tendrá votación anticipada en 2024?

Sí.

¿Cuándo es la votación anticipada para las primarias de Maryland de 2024?

La votación anticipada estará disponible desde el jueves 2 de mayo hasta el jueves 9 de mayo, incluido ese fin de semana, de 7 a. m. a 8 p. m.

Puede votar anticipadamente en cualquier centro de votación anticipada del condado en el que vive (consulte una lista en PDF de los centros de votación anticipada aquí). El condado Montgomery tiene 14 centros de votación anticipada, el condado Prince George's tiene 11 y el condado Frederick tiene cuatro.

Información sobre la votación por correo de Maryland:

¿Maryland tendrá votación por correo en 2024?

Sí.

¿Cómo puedo obtener una boleta por correo para Maryland en 2024?

Puede solicitar una boleta por correo a la Junta Electoral del Estado de Maryland o a su junta electoral local (encuentre la suya aquí).

Tenga en cuenta que Maryland enumera las fechas límite para solicitar una boleta por correo antes de la fecha en que debe recibirse su solicitud, no cuando se envía por correo.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar una boleta por correo para las primarias de Maryland de 2024?

Si desea recibir su boleta por correo o fax:

Su solicitud debe recibirse antes del martes 7 de mayo.

Si desea recibir su boleta en línea:

Su solicitud debe recibirse antes del viernes 10 de mayo a las 5 p.m. para una solicitud enviada por correo, o antes de ese día a las 11:59 p.m. para una solicitud enviada por fax o enviada en línea

¿Dónde están los buzones para las boletas por correo para las primarias de Maryland de 2024?

Puede encontrar una lista en formato PDF de los buzones de votación designados en línea aquí para todo el estado, incluidas docenas de ubicaciones para los condados Montgomery y Prince George's, y 10 ubicaciones para el condado Frederick.

Las urnas estarán abiertas desde finales de marzo hasta el martes 14 de mayo a las 8 p.m., informaron funcionarios electorales estatales.

¿Cuál es la fecha límite para emitir un voto por correo para Maryland en 2024?

Si desea utilizar un buzón:

Puede colocar su boleta por correo en un buzón de votación hasta el martes 14 de mayo a las 8 p.m.

Si desea enviar su boleta por correo:

Su boleta debe tener matasellos del martes 14 de mayo o antes.

Tenga en cuenta que poner su boleta en un buzón el día de las elecciones no significa necesariamente que tenga matasellos de ese día, y los funcionarios electorales de Maryland dicen que debe enviarla lo antes posible debido a la posibilidad de retrasos.

Su boleta vendrá con un sobre de devolución con franqueo pagado, por lo que enviarla por correo es gratis

Información del día de las primarias de Maryland 2024:

¿Cuándo puedo votar en persona en las primarias de Maryland de 2024?

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. el martes 14 de mayo. Cualquiera que esté en la fila antes de las 8 p.m. podrán emitir sus votos.

Para votar en persona el día de las primarias, encuentre su lugar de votación aquí.

¿Maryland tendrá registro de votantes el mismo día en 2024?

Sí, puede registrarse en persona durante la votación anticipada o el día de las primarias en Maryland.

Para registrarse para votar el día de las primarias, vaya al lugar de votación asignado el día de las elecciones y traiga un documento que demuestre dónde vive (como su licencia emitida por la MVA, tarjeta de identificación o tarjeta de cambio de dirección, o un talón de cheque de pago, extracto bancario , factura de servicios públicos u otro documento gubernamental que muestre su nombre y dirección).

¿Quién está en la boleta para las primarias de Maryland 2024?

Vaya a esta página en el sitio web de elecciones de Maryland y desplácese hasta "Boletas de prueba para las elecciones primarias de 2024". Luego seleccione su condado de la lista para ver qué candidatos y cargos estarán en su boleta.

Los votantes verán candidatos nominados a la presidencia, así como candidatos para cargos estatales, como senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos. También puede ver candidatos para cargos locales, como miembros de la Junta Electoral.