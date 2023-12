Programa de ingresos garantizados de Prince George’s ofrece pagos mensuales de $800

Las solicitudes ya están abiertas para el primer programa de ingreso básico garantizado del condado Prince George's, que ofrece pagos de $800 al mes, sin condiciones.

El programa piloto dará dinero extra cada mes durante dos años a 175 personas mayores y adultos jóvenes.

“Se vuelve difícil, ya sabes, se vuelve difícil”, señaló la solicitante Phyllis Wright. "La mayoría de nosotros tenemos un ingreso fijo y apenas lo logramos".

Wright es como muchas personas mayores locales, y con dos estudiantes adolescentes bajo su techo, cada mes siente ese sentimiento familiar mientras intenta llegar a fin de mes.

“Intentas aguantar. Ustedes simplemente—ustedes oran. Dios me ha llevado muy lejos. He tenido ocho cirugías importantes y sirvo a un Dios muy bueno”, enfatizó.

No es necesario ir muy lejos de la casa de Wright en District Heights para encontrar otras personas mayores en el mismo barco. Sólo revisa la tienda de comestibles.

“Todo es mucho más alto. Todo es mucho más alto ahora”, agregó Wright.

Es por eso que aprovechó la oportunidad de solicitar el primer programa de ingreso básico garantizado del condado.

Gracias a una asociación público-privada, el programa piloto proporcionará a residentes como Wright pagos mensuales de $800 durante 24 meses, sin condiciones.

Wright espera con ansias la libertad que el dinero le permitiría.

"Las tiendas de comestibles, donde no tienes que devolver nada cuando puedes pagar por algo que quieres tener", dijo. "Cuando vas a buscar gasolina, no tienes que preocuparte por no llenarla. Sube tu auto cuando vas al supermercado o cuando vas a pagar tus recetas y puedes decir: 'Bueno, ahora puedo conseguir todas mis recetas, no tengo que esperar por ellas'. '"

El programa está abierto a 125 personas mayores (de al menos 60 años) y 50 jóvenes (de 18 a 24 años) que han salido del sistema de acogida para ayudar a cubrir las necesidades básicas, reducir la deuda y aumentar la estabilidad financiera.

“Muchas personas simplemente necesitan un poco más para cruzar la línea de meta”, expresó Krystal Oriadha, concejal del condado de Prince George.

Dijo que hasta ahora la respuesta ha sido abrumadora y que eventualmente le gustaría que el programa se expandiera.

Al igual que iniciativas similares en el condado Montgomery y el distrito, los residentes tienen la flexibilidad de usar el dinero como quieran sin necesidad de reembolsarlo.

“Una vez que eres elegible, no hay ningún requisito sobre en qué gastar los recursos. Puede variar mes a mes. Se podría decir, este mes necesito ayuda con la guardería, el mes que viene el calentador no funciona en nuestra casa”, dijo Oriadha.

Las solicitudes están abiertas hasta el 1 de enero, pero Wright no pierde el tiempo.

Ella llenó el suyo en dos minutos el martes y cruzará los dedos y contendrá la respiración hasta que lo descubra.

"Sería un salvavidas", dijo. “[Con] $800 adicionales por mes, puedo respirar un poco”.

Para obtener más información sobre cómo presentar la solicitud, visite ucappgc.org o pgcasa.org/thrivegi/.