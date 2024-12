Radican cargos de asesinato contra esposo de mujer desaparecida en Manassas

Un gran jurado acusó el lunes al esposo de una madre del norte de Virginia desaparecida desde julio por un cargo de asesinato en primer grado, mientras que la policía dijo que la evidencia forense muestra que ella fue asesinada y desmembrada dentro de la casa de la pareja.

Anteriormente, Naresh Bhatt solo fue acusado de ocultar el cuerpo de Mamta Kafle Bhatt. También enfrenta un cargo de delito grave por profanar físicamente un cadáver.

"Sé que lo que sea que haya sucedido en la casa, fue un asesinato", afirmó el jefe Mario Lugo del Departamento de Policía de Manassas Park.

Meses después de que Naresh Bhatt fuera sacado de su casa esposado, la policía de Manassas Park informó que tienen pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de su esposa.

"Desde el principio, creímos que ella fue asesinada en el caso basándonos en la escena del crimen", detalló Lugo. "Esto solo ayuda al caso, de alguna manera, certifica lo que pensamos que ocurrió".

Lugo habló después de que los fiscales presentaran nuevas pruebas al gran jurado.

La esposa y madre de 28 años fue vista por última vez el 29 de julio. Poco después, según los detectives, las cámaras de vigilancia captaron a su esposo Naresh Bhatt tirando grandes bolsas de basura por el norte de Virginia, como en el aparcamiento del apartamento de su niñera y en un compactador de basura en Falls Church.

Los investigadores dicen que también tienen un vídeo de él comprando guantes de goma, cuchillos, grandes bolsas de almacenamiento y productos de limpieza.

En agosto, Naresh Bhatt fue acusado de ocultar el cuerpo de su esposa, pero después de obtener una coincidencia positiva en el ADN, la policía dice que puede demostrar que Mamta Kafle Bhatt fue asesinada y desmembrada por su esposo dentro de su casa.

"La unidad forense del condado Prince William dijo que era una de las peores escenas del crimen que han visto", reconoció Lugo. "Hoy presentamos el caso al gran jurado. El gran jurado presentó una acusación formal por asesinato en primer grado y profanación de un cuerpo".

La policía dice que buscaron un cuerpo en 20 lugares del norte de Virginia sin suerte.

Poco después de las 3 p. m. del 2 de agosto, dos agentes de policía de Manassas Park fueron a la casa de los Bhatt después de recibir una llamada de su empleador después de que no se presentó a trabajar.

En las imágenes de la cámara corporal, Bhatt dijo a los agentes que su esposa se fue de casa, destruyó su teléfono e indicó que se dirigía a Nueva York o Texas. El acusado también les dijo a los agentes que la pareja tenía planes de separarse.

Según las autoridades, el Bhatt fue cordial con los agentes y les dijo que su esposa había estado viviendo en otro lugar.

En una audiencia judicial en septiembre, los fiscales argumentaron ante un juez que hay evidencia de que Naresh Bhatt fue visto colocando bolsas de basura en contenedores. Dijeron que la policía encontró una alfombra de baño ensangrentada en una bolsa de artículos donados a la caridad.

La desaparición de Mamta Kafle Bhatt provocó una gran búsqueda y la protesta de la comunidad cuando la madre se perdió el primer cumpleaños de su hija.

“Su objetivo ha sido dos cosas: justicia para Mamta y asegurar un futuro para su bebé”, destacó Holly Wirth, portavoz de la familia de Mamta Kafle Bhatt.

Mientras Naresh Bhatt espera a conocer su destino, la familia de Mamta Kafle Bhatt pide privacidad mientras atraviesan el duelo.

“Esto no es una celebración. No estamos aquí felices. Hay una sensación de alivio, pero por favor, denles tiempo para procesar sus emociones”, expresó Wirth. “Si bien este es un paso adelante en el caso, no hay tiempo en prisión que les devuelva lo que realmente quieren, que es su hija”.