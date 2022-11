Radican 10 cargos contra sospechoso de matar a tiros a tres estudiantes de la Universidad de Virginia

El sospechoso de matar a tiros a tres alumnos de la Universidad de Virginia (UVA, en inglés) compareció virtualmente ante el Tribunal de Distrito General del Condado Albemarle el miércoles y ahora enfrenta cargos formales por la tragedia que mató a tres estudiantes y hospitalizó a otros dos.

Christopher Darnell Jones Jr. fue acusado de tres cargos de asesinato en segundo grado, tres cargos de uso de un arma de fuego para cometer un delito grave, dos cargos de disparo malicioso con la intención de mutilar, desfigurar, inhabilitar o matar, y dos cargos de uso de arma de fuego en comisión de delito doloso de herir.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El total de diez cargos se leyeron durante su comparecencia ante el tribunal por videoconferencia, justo antes de las 9 a.m. del miércoles.

Los tres cargos de asesinato son por la muerte de Devin Chandler, Lavel Davis Jr. y D'Sean Perry, tres jugadores de fútbol de UVA. Chandler era un estudiante de segundo año de Virginia Beach; Davis era un estudiante de tercer año de Ridgeville, Carolina del Sur, y Perry era un alumno de cuarto año de Miami, Florida.

El sospechoso estuvo prófugo toda la noche después de presuntamente disparar mortalmente a tres miembros del equipo de fútbol americano de UVA. Mauricio Casillas informa de la institución en duelo.

Los dos cargos de disparos maliciosos y lesiones graves maliciosas son para los dos estudiantes que fueron hospitalizados, uno en estado crítico y el otro en buen estado a partir del lunes por la mañana. No han sido identificados para proteger su privacidad.

La balacera tuvo lugar cerca del estacionamiento del campus de Culbreth en Culbreth Road en Charlottesville el domingo por la noche, a bordo de un autobús lleno de estudiantes que acababan de regresar de una excursión el después de ver una obra de teatro en Washington DC, informaron las autoridades.

No estaba claro qué relación tenía el sospechoso con las víctimas, de acuerdo el vicepresidente asociado de seguridad y protección de UVA y jefe de policía, Tim Longo. Tampoco se sabe aún cuál pudo ser el motivo del tiroteo.

Según el fiscal de la corte de Albemarle, un testigo destacó que el sospechoso apuntaba a "ciertas personas" y "no disparaba al azar".

Jones fue detenido el lunes por la mañana "sin incidentes" en el condado de Henrico, Virginia, según el departamento de policía del condado. Su arresto se produjo después de una persecución nocturna de 12 horas, durante la cual los estudiantes y el personal del campus se refugiaron en el lugar.

Las clases y actividades se cancelaron el lunes y el martes, lo que permitió a la comunidad de la UVA rendir homenaje a los estudiantes asesinados y buscar ayuda después de un período inquietante de 12 horas.

El lunes por la noche se llevó a cabo una vigilia en el campus de la UVA para honrar a los cinco estudiantes muertos o heridos en el tiroteo. Miles de estudiantes se volcaron al césped, sentados en un silencio ensordecedor con sus compañeros de clase para llorar.

El miércoles, UVA canceló su último partido en casa de la temporada a raíz del tiroteo.

Se desconoce si Virginia jugará su último partido de la temporada de fútbol americano universitario de 2022 contra ACC y su rival estatal Virginia Tech. Ese juego está programado para el sábado 26 de noviembre en Blacksburg.

“Parece que es una pesadilla, para ser honesto contigo, y estoy listo para que alguien me pellizque, me despierte y diga que esto no sucedió”, precisó el entrenador de fútbol americano de primer año de Virginia, Tony Elliott, durante una conferencia de prensa el martes.

Jones buscará a su propio abogado en el juicio, sostuvo en la corte el miércoles, con un defensor público que lo represente hasta que obtenga un abogado externo.

El fiscal pidió que Jones permanezca bajo custodia hasta su próxima comparecencia en el tribunal, dada la gravedad de los cargos. No se fijó ninguna fianza durante la comparecencia ante el tribunal del miércoles.

La próxima vez que Jones comparezca ante el tribunal será el 8 de diciembre de 2022.