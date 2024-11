Vallas altas, negocios tapados: refuerzan la seguridad en DC para las elecciones

Antes del día de las elecciones, DC se prepara para lo que podría ser un momento tumultuoso.

El domingo por la noche se reforzaron las vallas en el exterior de la Casa Blanca en Lafayette Square, y hubo una escena similar en el exterior de la residencia de la vicepresidenta, el Observatorio Naval.

Asimismo, algunos negocios del centro colocaron paneles de madera sobre sus ventanas y se han implementado medidas de seguridad en la Universidad Howard, donde la vicepresidenta Kamala Harris pasará la noche de las elecciones.

Para algunas personas con las que habló nuestra cadena hermana News4, es difícil no sentir tensión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Ver que se levantan vallas temporales alrededor de la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales cercanos es un poco distópico", explicó Grant Hawkins, quien está de visita en el Distrito. "Definitivamente, la temperatura ha subido hoy en nuestro país, y será una semana interesante".

"Siento un poco de inquietud en general", opinó otro visitante. "Creo que todo el mundo está un poco nervioso, independientemente de su posición política. Creo que la gente está en un modo de esperar y ver".

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo a News4 que se seguirán instalando vallas y otras medidas de seguridad alrededor de la Casa Blanca, el Observatorio Naval y el Centro de Convenciones de Palm Beach, donde se llevará a cabo un "watch party" de la noche electoral del expresidente Donald Trump.

"Estas mejoras no responden a ningún problema específico, sino que son parte de los preparativos de seguridad pública de amplio alcance para las elecciones del martes", afirmó la agencia.

Hasta el momento, la policía de DC dice que no hay amenazas creíbles conocidas, pero se están preparando para cualquier desafío que pueda surgir durante la semana de las elecciones.

"Quiero ser muy clara: no toleraremos ningún tipo de violencia", acotó la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith. "No toleraremos disturbios. No toleraremos la destrucción de la propiedad. No toleraremos ningún comportamiento ilegal. Los infractores serán arrestados y rendirán cuentas".

Smith dijo que el MPD ha reclutado a cerca de 4,000 agentes de policía de todo el país que prestarán juramento para ayudar con la seguridad del día de la inauguración.

Una cosa que dicen las autoridades es clave: si ves algo sospechoso, di algo y repórtalo.