Relatan el drama que vivía una madre hondureña antes de la trágica muerte de su hijo

WASHINGTON DC - La muerte de un niño hispano que cayó desde el decimocuarto piso de un complejo de apartamentos en Alexandria parece ser la punta del iceberg de la difícil situación que atravesaba su madre.

Según sus excompañeras de trabajo, Gloria es una madre soltera proveniente de Honduras cuyo motor de vida era su hijo de 3 años, quien tenía problemas de audición.

"Yo fui testigo de cuando se iba con su bebé en sus brazos a esperar un bus para llevarlo a la babysitter (y luego) esperar un bus para irlo a recoger después de trabajar ocho horas", relató Karina Arévalo, una de las excompañeras de la mujer.

"Como mamá soltera tenía muchas dificultades. Batallaba mucho para llevar el niño a Washington porque no escuchaba", detalló Arévalo.

Otra de sus excompañeras afirmó que la situación económica y emocional de Gloria son devastadoras en estos momentos. La mujer vivía y trabajaba en el complejo Arrive Alexandria.

Un niño de 3 años murió el miércoles tras caer de un edificio en Alexandria, Virginia, según las autoridades.

"Es un dolor que no se puede decir, ni dar el pésame poque no sé qué palabras decirle", aseguró una empleada del mismo lugar que prefirió no ser identificada.

Sin embargo, Arévalo sostuvo que Gloria vivía con su único hijo y con su hermana que es madre de dos niñas, incluyendo una de 15 años que estaba cuidando al pequeño durante el momento de los hechos.

"Trabajamos juntas en ese edificio. Ella estaba trabajando y ella como que sintió un presentimiento y se fue (pero) no la querían dejar entrar los de ahí por lo que había pasado", expresó.

Telemundo 44 visitó el complejo de viviendas, pero no pudo localizar a Gloria.

Ambas compañeras esperan que esta historia pueda llevar a la comunidad del área a cooperar en el proceso que vive esta madre para costear el funeral.