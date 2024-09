Repartidor de DC denuncia presunta agresión verbal por hablar español

Un repartidor de comida en Washington DC exige justicia luego de que el dueño de un negocio lo insultara presuntamente por hablar español.

En el video viralizado en TikTok -que tiene más de 7 millones de vistas- se ve como el propietario de Canna Coffee le grita a Gregorio Amundaria "aprende inglés" cuando este va a recoger una orden en el establecimiento el lunes.

“Cuando yo voy a buscar el pedido, ahí es cuando empezó su agresión hacia mí. Empezó a hablarme feo porque yo no hablaba inglés. Yo le decía ‘no speak English’. (Luego) empezó a decirme malas palabras que yo realmente no entendía y yo me quedé así, como que prácticamente me está insultando, me está humillando”, expresó Amundaria.

La policía de DC afirmó que investiga este delito por posible motivación de odio o prejuicio.

Mientras, Amundaria, quien llegó a Estados Unidos desde Venezuela hace dos años, le dijo a Telemundo 44 que solo ha querido hacer su trabajo y que nadie merece se tratado de esa manera.

“Me siento mal, entristecido, desmoralizado porque es una situación que nunca me ha pasado en mi país. Anoche no pude dormir", destacó.

Telemundo 44 llegó hasta el negocio e intentamos obtener una declaración del propietario de Canna Coffeee. Sin embargo, fuera de cámara, el hombre le hizo varias demandas a este medio, como que solo hablaría con un periodista de raza negra, que hablaran inglés y que solo hablaría dentro del restaurante.

Al ingresar al local, dijo que solo contestaría dos preguntas y que lo haría sentado. Ante el trato hostil del propietario del negocio, Telemundo 44 decidió no hacer la entrevista.

Por su parte, Amundaria indicó que no pudo entregar el pedido que había sido ordenado a través de Uber Eats. El hombre agregó que esta es la primera vez que le ocurre una situación como esta mediante esa aplicación.

Una portavoz de Uber Eats le dijo a este medio qué hacer en momentos como estos.

“Ante cualquier incidente, instamos a usuarios, conductores o repartidores a reportarlo a través de la aplicación. Por supuesto, también cuentan con las autoridades" explicó María Fernanda Resendiz.

Sin embargo, para nosotros poder hacer la verificación o revisión de lo sucedido, es importante que levanten el reporte a través de la aplicación y en esos casos nuestro equipo de soporte y, de ser necesario, lo dirigirá a los diferentes equipos especializados para atender los diferentes escenarios”, agregó.

Amundaria solo le pide una cosa a la persona que presuntamente lo agredió verbalmente.

“Que me pida una disculpa, que yo no me merecía que me ofendiera de esa manera, que antes de discriminarme tiene que preguntarme por tantas cosas que yo he pasado”, concluyó.

Autoridades de DC le confirmaron a este medio que alcaldesa de DC, Muriel Bowser, tiene pautado pronunciarse sobre este incidente, mientras resaltó que el racismo no tiene cabida en la ciudad capitalina.