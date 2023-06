Residentes de complejo en Beltsville denuncian falta de aire acondicionado

Residentes de un complejo de apartamentos en Beltsville, Maryland denuncian que pasan sus días y noches sin aire acondicionado, pese a las altas temperaturas que se están sintiendo en la región.

Muchos de los residentes de Barclay Square dicen que han tenido que cambiar sus rutinas por la falta de aire acondicionado.

“[Es] muy difícil porque yo soy madre de cinco niños, madre soltera. Para mí es muy difícil no tener aire porque me toca dormir con el balcón abierto con las ventanas abiertas para que el aire ventile para adentro”, dijo la residente Mayra Elizabeth Parada Morales.

Franklin Rafael Flores Santos estuvo de acuerdo.

“Ahora es muy delicado estar en la casa. No dormimos bien sin aire. Sólo tenemos un ventilador. Dormimos todos en el cuarto con las dos niñas y mi esposa, pero es complicado estar de esa manera sin aire”, dijo.

Ellos ahora denuncian que la gerencia del complejo no atiende sus quejas por la falta de aire acondicionado.

“De ahí cuando yo volví a venir, me dijeron que si yo quería aire, pues que tenía que comprar yo mi aire”, dijo un residente que quiso permanecer en el anonimato. “Entonces ahora que nosotros lo compramos, dime ¿quién le va a devolver el dinero a uno?

“Me llegó la orden de desalojo por motivos de que me presenté a la oficina exigiendo aire acondicionado y realmente me dijeron que iba a tomar tiempo arreglar la tubería de los aires y yo les dije que eso no era justo”, dijo Flores Santos. “Me mandaron la carta de desalojo por motivo de qué dicen de qué yo agredí a las personas de las oficinas”.

Telemundo 44 se comunicó desde la tarde del lunes con la gerencia del complejo de apartamentos a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas pero no hemos recibido respuesta.

Una de las residentes compartió un correo electrónico fechado el 31 de mayo donde la gerencia explica por qué el aire acondicionado no está funcionando.

Afirmó la gerencia que debido a unos trabajos de reparación de tuberías subterráneas, posiblemente no funcionara el aire acondicionado o que podría trabajar a baja presión. Dijeron que una vez se completara el trabajo, el aire acondicionado sería restaurado.

Pero según los residentes, no es la primera vez que pasa una situación como esta, y que pese a pedir actualizaciones sobre la situación, al parecer no hay respuesta.

“Para el tiempo de frío hubieron–no sé si fueron como dos o tres meses creo–que no hubo aire también caliente, y eso fue un problema también”, dijo la residente anónima.

De acuerdo a algunos residentes el aire acondicionado regresó a algunos edificios del complejo, pero en otros sigue sin funcionar.