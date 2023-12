Revelan las identidades de las víctimas mortales de la balacera cerca del Nationals Park

Las autoridades revelaron las identidades las dos personas que murieron cuando alguien abrió fuego afuera de una tienda en el suroeste de DC el jueves, informó la policía.

Patricia Harris, de 35 años, y Tyrone Jacobs, de 24, estaban entre las personas que se encontraban afuera del Friendly Food Market en Half Street SW, aproximadamente a una cuadra del Nationals Park, cuando un Jeep Cherokee llegó justo antes del mediodía. Luego, alguien dentro del Jeep disparó contra el grupo.

Harris murió en el lugar y Jacobs fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió ese mismo día. Ambos eran residentes del suroeste de DC, dijo la policía.

Otros dos hombres resultaron heridos. Uno fue tratado y dado de alta, y el otro permaneció hospitalizado, indicó la policía el viernes.

Inicialmente, las autoridades emitieron una búsqueda del Jeep Grand Cherokee blanco antes de que el vehículo que se cree que estaba involucrado fuera encontrado en Suitland, Maryland. Había sido abandonado e incendiado.

"Debido al estado del vehículo, la confirmación está en curso", informaron las autoridades el viernes.

El jeep había sido robado en un robo armado cerca de las calles Blair y Kansas NW justo un día antes del tiroteo, dijo la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela A. Smith.

Los testigos del tiroteo dicen que los disparos fueron rápidos y fuertes, con entre 20 y 30 disparos contra las víctimas. Una mujer llamada Shantice dijo que corrió al lugar con su bebé en un cochecito después de recibir una llamada informándole que le habían disparado a su prima.

“Estoy conmocionada; "Es una locura", afirmó. "Mis nervios están muy mal en este momento". Estoy a punto de desmayarme”.

Shantice estaba llorando, al igual que otros, cuando la noticia del tiroteo se extendió por todo el vecindario.

Una mujer llamada Yodie le dijo a nuestra cadena hermana News4 que creía conocer a una de las víctimas.

“¡Eso duele!”, lamentó mientras lloraba. “Y creo que simplemente necesitan parar y dejar las armas y dejar de disparar y amarse unos a otros. Tienen que dejarlo porque vamos a perder a mucha gente en la calle con esta violencia”.

La calle frente al mercado estaba llena de casquillos de bala. El vecindario ha tenido su cuota de violencia armada a lo largo de los años y la policía había instalado múltiples cámaras criminales.

“Desde que llevamos aquí, escuchamos disparos todo el tiempo”, afirmó la vecina Stephanie Rogers. “Es como disparos aleatorios”.

Rogers dijo que después de escuchar los disparos del jueves, salió y vio a un hombre gritando de dolor.

"Él estaba cojeando para llegar al frente de la tienda y decir: 'Me han disparado', así que no supe qué pensar y simplemente me di la vuelta, entré a la casa y cerré la puerta", dijo. .

Smith dijo que la policía suele tener una mayor presencia en el área, pero que no ha habido ningún crimen violento en los últimos 30 días.

Las autoridades también piden a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo que llame al 202-727-9099. Cualquiera que desee permanecer en el anonimato puede enviar un mensaje de texto al 50411.