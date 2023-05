Roban las bolsas de aire de más de 20 autos en un vecindario en Rockville

Residentes de Rockville, Maryland fueron víctimas del robo de las bolsas de aire de sus automóviles durante el fin de semana.

Más de 20 vehículos amanecieron el sábado con los vidrios rotos en el complejo de apartamentos Halpine View. De acuerdo a la policía del condado Montgomery, el robo de las bolsas de aire se dio entre la 1 y las 4 a.m.

“Llegué y vi mi carro vandalizado. Las ventanas estaban rotas. Se robaron la bolsa de aire, y no solo fue mi carro, fueron muchos carros, 20 carros que tuvieron el mismo problema, todos con las ventanas rotas y les habían robado las bolsas de aire”, dijo el residente Amid.

Luis de la Cruz es un conductor de grúa cuya compañía fue contactada por el seguro de Amid para llevar el carro a reparación. Dijo que en una semana “podemos tener seis, cinco, cuatro [autos que les quitaron las bolsas de aire] en diferentes áreas”.

Esta semana, había recogido cuatro entre Rockville, Bethesda y DC.

La policía del condado comentó que incidentes similares sucedieron en College Parkway en College Garden Community el 28 de abril, y el martes en otro complejo de apartamentos en Silver Spring, donde más de 30 carros fueron vandalizados.

Por supuesto, estos robos preocupan a los residentes.

“Ya no dejo nada en mi carro”, aseguró Jackie Rodríguez. “Papeles del trabajo, cosas así, cosas que se me olvidaban… porque ya no estoy segura aquí”.

La policía de Takoma Park recomienda estacionar en un lugar iluminado y que no esté solitario, instalar un dispositivo antirrobo, no comprar bolsas de aire en línea y comprar las bolsas de aire en concesionarios o talleres certificados.

Precisamente los talleres autorizados han visto un flujo importante de reparaciones por dichos robos.

“Hay una escasez de suministro en estas bolsas de aire de nuestros diferentes proveedores como los concesionarios, y pues en estos casos, no se puede utilizar piezas de recambio”, explicó Joshua Bassam, del International Collision Center. “Muchas veces los concesionarios no tienen estas piezas en stock, por lo que los vehículos pueden estar aquí durante meses a la espera de estas piezas, poniendo a los clientes incluso a nosotros en una situación muy difícil”.

Las autoridades están pidiendo ayuda para encontrar a los responsables de estos robos y piden a la comunidad tomar todas las medidas necesarias para no ser una víctima más.