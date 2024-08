“Que tenga piedad”: salvadoreña fue arrollada por conductor que se fue a la fuga en DC

La policía busca al conductor que habría arrollado a una mujer salvadoreña la semana pasada en Columbia Heights y se dio a la fuga.

María Orellana le dijo a Telemundo 44 que, mientras cruzaba la calle Irving y la calle Hiatt el miércoles 14 de agosto, una camioneta negra la atropelló y, acto seguido, el coche de bebé que cargaba con sus pertenencias cayó a un lado de la carretera.

Por su parte, el reporte de la policía reveló que, luego del incidente, el presunto sospechoso se bajó del auto para mover las pertenencias de Orellana y siguió su camino.

"Pues yo me siento mal. Solo le doy gracias a Dios que desperté de ese golpe, eso ha sido lo más grande que hay, que he despertado de ese golpe, porque la señora dice que me aventó bastante fuerte", relató Orellana.

Según autoridades, varios testigos que ayudaron a la víctima lograron tomar la fotografía de la camioneta. Se trata de un vehículo tipo SUV, marca GMC, negra del año 2019.

Mientras tanto, Orellana le tiene un mensaje al conductor.

"Que se responsabilice por los golpes que me ha dado porque la verdad, como quiera que sea, debe haber un respeto al cruce. Es un ser humano, aún los animalitos tienen su respeto, ahora una persona, y que pues, que tenga piedad porque la verdad yo no me siento bien", reconoció.

Si tienes información que ayude al esclarecimiento del caso, puedes llamar a la policía de DC al (202) 727-9099 o enviar un mensaje de texto al 50411.