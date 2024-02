Familia lucha por la seguridad de viviendas de Silver Spring tras la muerte de su hija en incendio

Los seres queridos de Melanie Díaz realizaron una vigilia en su honor el domingo, al tiempo que exigieron a los legisladores ayudar a hacer los edificios más seguros.

Díaz, de 25 años, murió hace un año mientras intentaba desalojar su apartamento incendiado en el edificio Arrive en Silver Spring.

“¿Cómo me siento ahora?” preguntó su padre, César Díaz. "Doloroso. Doloroso, pero no importa porque ese dolor me hace más fuerte. Ha fortalecido a mi familia”.

Desde su muerte, la familia de Díaz ha estado luchando por un cambio.

Arrive no tiene un sistema de rociadores, algo que creen que podría haberle salvado la vida, y es uno de los muchos edificios en el condado Montgomery que no lo tiene. Fue construido antes de que los rociadores automáticos fueran un requisito, y aunque el código del estado de Maryland exige que estos edificios sean equipados con rociadores, su fecha límite no es hasta 2033.

Investigadores del departamento de bomberos del condado Montgomery siguen sin saber con certeza la causa del mortal incendio registrado en los apartamentos Arrive en Silver Spring, Maryland.

Mientras tanto, la familia Díaz cree que se pueden tomar medidas para hacer las cosas más seguras.

“No queremos que nadie sienta el mismo dolor que nosotros”, afirmó César Díaz.

La Ley de Seguridad contra Incendios Melanie Diaz acaba de ser presentada por el delegado de Maryland Lorig Charkoudian (D-Distrito 20), quien representa a Silver Spring.

La legislación exigiría alarmas de humo en cada zona de dormitorios de los edificios de viviendas. Los propietarios tendrían que notificar por escrito a los inquilinos haciéndoles saber que el edificio no tiene el sistema de rociadores, y proporcionaría créditos fiscales para los propietarios de edificios que realicen mejoras en la seguridad contra incendios.

“Habrá vidas que se salvarán gracias a lo que [su familia] ha hecho ante la trágica pérdida de su hija”, señaló Charkoudian.

Melanie Diaz se graduó de la Universidad de Georgetown y trabajó para el Instituto Aspen. Amaba a los animales y se preocupaba profundamente por el bienestar de los demás. Si bien el dolor de perderla nunca desaparecerá, sus seres queridos dicen que la luz que ella brindó al mundo no se puede apagar.

“Ella no tenía miedo. Ella no se disculpó. Ella no tenía miedo. Eso es lo que hizo de esto una tragedia. Pero, al final del día, extraer de su vida, mantener viva su memoria, creo que es lo más importante”, expresó su novio Michael Sobalvarro.

La lucha para honrar el legado de Melanie Díaz continúa a finales de esta semana mientras su familia se dirige a Annapolis para testificar ante los legisladores en un esfuerzo por lograr que se apruebe el proyecto de ley en su honor.