Sentencian a 15 meses de prisión a doctor que recetó sustancias controladas a hombre que murió por sobredosis en Virginia

Un médico fue sentenciado a 15 meses de prisión por recetar ilegalmente sustancias controladas a un hombre que murió de una sobredosis en Virginia, informaron los fiscales.

El doctor Robert M. Cao, de 39 años, de Lafayette, Louisiana, y anteriormente de Falls Church, Virginia, fue sentenciado el martes en el Tribunal de Distrito de EEUU para DC. Se presume que el médico había recetado "varios analgésicos narcóticos en los meses y días previos a una muerte por sobredosis en Virginia", según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EEUU.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

En mayo de 2021, los socorristas llegaron a una casa en Fairfax, Virginia, donde la novia de un hombre lo encontró frío e inconsciente, detallaron los fiscales. Una autopsia reveló que la causa de la muerte de la víctima fue envenenamiento por oxicodona y etanol, según las autoridades.

Los frascos de recetas, incluido uno que contenía Percocet, se encontraron en la mesa de noche de la víctima, y Cao figuraba como el médico que los recetó.

Según el comunicado publicado el miércoles, Cao, que tenía licencia en DC y Virginia, le recetó oxicodona e hidrocodona a la víctima al menos cinco veces en 2021. Cao no tenía una relación médico-paciente con la víctima y no examinó ni diagnosticó al hombre, y sabía que la víctima no tenía ninguna condición que requiriera esos medicamentos.

Asimismo, de los documentos judiciales se desprende que Cao y la víctima intercambiaron mensajes de texto en los que discutieron que Cao le recetó los medicamentos a la víctima, quien accedió a sobornarle algunas de las píldoras. Los dos también tuvieron reuniones, incluida una en un estacionamiento la noche anterior a la muerte de la víctima para que Cao pudiera obtener una parte de las pastillas de la víctima.

“Es indignante que alguien que tenía el deber de 'no hacer daño' se volviera y recetara un medicamento peligroso y médicamente innecesario”, subrayó el fiscal federal de DC, Matthew M. Graves, en declaraciones escritas.

“Miles de personas en nuestro país están muriendo por sobredosis de drogas”, continuó la declaración de Graves. "El acusado estaba mejor posicionado que la mayoría de las personas para conocer las posibles consecuencias de la distribución ilegal, sin embargo, decidió prescribir ilegalmente un medicamento, independientemente de las consecuencias potencialmente mortales".

Las autoridades no han revelado el nombre de la víctima.

Según los documentos judiciales, Cao tomó varias medidas para evitar ser atrapada, incluida la de decirle a la víctima que no creara un rastro en papel y que surtiera las recetas en los momentos en que era menos probable que las farmacias las interrogaran. Cao escribió las recetas ilegales utilizando un talonario de recetas de un empleador anterior y escondió el talonario en un recipiente ahuecado diseñado para parecerse a un diario, indicaron los fiscales.

Después de enterarse de la muerte de la víctima, Cao creó registros médicos retroactivos para mostrar falsamente que él y la víctima tenían una relación médico-paciente legal, reveló la investigación.

Cao se declaró culpable en el caso en noviembre de 2022.

Además de la pena de prisión de 15 meses, un juez también sentenció a Cao a 36 meses de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario. Tiene prohibido volver a tener un trabajo que le dé acceso a sustancias controladas, finaliza el comunicado.