Según el CDC, 1 de cada 6 adultos espera convertirse en cuidador en los próximos dos años, una experiencia que es profundamente gratificante a pesar de sus desafíos. Aunque la mayoría de los cuidadores están familiarizados con las tareas esenciales de proveer cuidados físicos y administrar medicamentos, existen recursos menos conocidos que pueden tener un impacto significativo al bienestar del cuidador y quien recibe los cuidados – principalmente los servicios de salud mental y el ejercicio. Estos recursos pueden tener un rol vital en la prevención de caídas, lesiones y desafíos de salud mental, al final mejorando la calidad de vida y potencialmente salvándolas.

El papel del ejercicio en el cuidado

Las caídas son una de las causas principales de lesiones en personas mayores, y también representan un riesgo considerable para cualquier persona con movilidad limitada. De hecho, hay alrededor de 36 millones de caídas entre adultos mayores cada año, lo que resulta en más de 32,000 muertes. Muchas veces, los cuidadores tienen un rol crítico en ayudar a que sus familiares eviten los accidentes, y el ejercicio puede tener un rol crucial para prevenirlos. El ejercicio regular es una herramienta poderosa, pero no muy utilizada en la prevención de caídas; un estudio encontró que cuando los adultos mayores participaron en ejercicios de grupo, redujeron significativamente las caídas por 82 porciento y disminuyeron su riesgo de caídas un 96 porciento. Esto se debe a que los programas de ejercicio adaptados para personas con movilidad limitada mejoran la fuerza y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Los cuidadores pueden alentar a sus familiares a participar en actividades como tai chi o yoga en silla, actividades de movimientos suaves y efectivos. Los cuidadores también pueden beneficiarse del ejercicio, que les ayuda a mantener la salud mental y física. Un cuidador en buena forma está mejor preparado para brindar cuidados y apoyo sin arriesgarse a sufrir lesiones o agotamiento.

Yvette Morris, instructora de una clase de fuerza y equilibrio en Kaiser Permanente Gaithersburg Medical Center, destaca la eficacia de una clase de calidad para todos los niveles, "Me aseguro de tener todo tipo de modificaciones, para que no importe si estás en una silla de ruedas o en un andador, me aseguro de que podamos hacer los ejercicios. He visto a personas entrar en una silla de ruedas, y al poco tiempo están caminando con un bastón."

El rol de los recursos de salud mental

El cuidado es una experiencia multifacética que requiere la consideración de no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y psicológico. Los recursos de salud mental son fundamentales para los pacientes y los cuidadores, ambos tienen demandas mentales y físicas que pueden llevar al agotamiento, la depresión e incluso ideación suicida. Para los cuidadores, la salud mental y el bienestar significan evitar el agotamiento y mejorar los resultados del paciente al brindar atención constante de alta calidad, y estar mejor preparados para apoyar y comunicarse con el paciente o familiar de sus necesidades. Para los pacientes que pueden estar sintiendo dolor, aislamiento, limitaciones relacionadas con la salud y más, acceder apoyo de salud mental puede mejorar sustancialmente la calidad de vida, incluso pueden ser salvavidas. Busca proveedores de atención médica que ofrezcan recursos como grupos de apoyo, encuentra recursos locales o digitales para conectarte con otros cuidadores o pacientes y accede a la terapia para el bienestar psicológico. Los sistemas de atención integrada, como Kaiser Permanente, también alivian gran parte del estrés de la burocracia de la atención médica tradicional al consolidar múltiples recursos bajo un mismo techo e incluso facilitar grupos de apoyo y otras terapias.

Al permitir que estos recursos frecuentemente menospreciados e invariables, los cuidadores pueden mejorar la calidad del cuidado que brindan, proteger su propio bienestar y potencialmente salvar vidas. La importancia de mantener el espíritu y la resistencia que el cuidado exige es imposible exagerar, al igual al moral y la resistencia que los pacientes necesitan para disfrutar de una buena calidad de vida.

Para obtener asistencia en la planificación de cuidados de vida, acceder a servicios de telemedicina y recibir apoyo para cuidadores, Kaiser Permanente está aquí en cada paso del camino. Haz clic aquí para obtener más información sobre Kaiser Permanente y cómo pueden apoyarte a ti y a tus familiares a lo largo de tu viaje como cuidador.