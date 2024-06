Sólo 721 personas pudieron votar en el Consulado de México en DC, según el INE

"Desorganización" y "desinformación" fueron algunas de las palabras que los electores utilizaron para describir la jornada electoral en el Consulado de México en Washington DC el domingo.

Millones de votantes en el extranjero salieron a participar de unas elecciones históricas en donde estaban en juego cargos locales, municipales y federales, incluyendo la presidencia. Sin embargo, muchos mexicanos en Washington DC denunciaron a Telemundo 44 que, luego estar en la fila por horas, no pudieron votar una vez el consulado cerró sus puertas a las 8 p.m.

"Me siento muy triste. Iba a ser la primera vez que iba a votar por un presidente. Me duele mucho no haber podido votar", destacó una electora que estuvo en la fila por ocho horas.

"Me siento cansada porque esperaba un poco más de agilidad en este proceso tan importante", agregó otra electora.

En una entrevista con Telemundo 44 el lunes, Ricardo Sánchez, enlace del INE en Washington, reconoció que los comicios tienen "áreas de oportunidad y de mejora". Asimismo, el funcionario sostuvo que la institución no estaba preparada para recibir a la cantidad de personas que llegaron.

Según Sánchez, sólo 721 personas pudieron votar el domingo en el consulado de México en la capital del país. De esas, 258 estaban registradas y 463 no estaban registradas. El Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso 1,500 boletas por consulado para que votantes no registrados pudieran sufragar.

“Todas estas áreas de oportunidad que se identificaron, no solamente aquí en Washington, sino en los demás consulados pues obviamente se debe de hacer un plan de acción para mejorar”, señaló el funcionario.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS PERSONAS QUE NO PUDIERON VOTAR?

A preguntas de cuántas personas se quedaron sin votar, Sánchez dijo que la cantidad aproximada es de 500 personas. Sin embargo, Telemundo 44 pronostica que el número sobrepasa las mil personas.

Asimismo, el funcionario señaló que el INE no ha dado instrucciones sobre qué pasará con las personas que no pudieron votar. Tampoco precisó si la institución planea realizar una segunda jornada electoral.

Otra de las quejas de alguno de los electores fue que la institución no dispuso una fila para personas de la tercera edad. Los funcionarios dividieron a las personas en solo dos filas: una para votantes registrados y otra para votantes no registrados.

Con un sol candente y una temperatura de 80 grados, Elena Ceballos estuvo horas haciendo la fila.

"(Los funcionarios electorales) me dijeron que toda persona que no traiga silla de ruedas tendrá que hacer la fila normal. Yo creo que para llegar al punto donde se vota, vamos a estar unas cuatro o cinco horas", expresó en una entrevista al mediodía del domingo.

CUESTIONAN LA INTEGRIDAD DEL VOTO ELECTRÓNICO

Otros votantes también le dijeron a Telemundo 44 que, al llegar a las urnas, se encontraron con una tableta y no con la boleta tradicional que estaban esperando. Este medio también pudo confirmar que el sistema se cayó en varias ocasiones a lo largo del día.

Ante preguntas de un posible fraude debido al voto electrónico, Sánchez explicó cómo funciona este proceso y reiteró la seguridad del mismo.

“Toda la votación que se emitió en el módulo de recepción es un sistema encriptado. En el momento en que tu emites tu voto, se encripta, viaja a una boveda en el tecnológico de Monterrey en Ciudad de México. En el momento que viaja, se separan tus datos personales para que no se sepa quien emitió ese voto", explicó.

"Entonces para que tu puedas abrir ese encriptado, necesitas tres llaves de tres personas. Es muy complicado que se pueda hacer un tipo de fraude”, añadió.

Con más de la mitad de los votos contados para el mediodía del lunes, Claudia Sheinbaum se posiciona como la nueva presidenta de México, según el INE. Sigue aquí los resultados.

No obstante, Sánchez aclaró que este porcentaje no incluye los votos postales, electrónicos ni el voto en el extranjero. El funcionario anticipó que "durante los próximos días" los mexicanos podrán ver los resultados de los comicios en el extranjero.

“Esto también requiere un proceso, requiere un escrutinio, requiere que también están los partidos políticos ya que en todos los recuentos que se hacen en nuestra institución participan representantes de los partidos y conforme pasen los días, vamos a empezar a conocer cifras”, enfatizó.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una cobertura continua de las elecciones de México.