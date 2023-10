Sospechoso de asesinato de un juez de Maryland abusó de su familia, según testimonios

Pedro Argote estuvo notoriamente ausente el jueves pasado cuando un juez de Maryland concedió a su esposa el divorcio y la custodia exclusiva de sus cuatro hijos, citando testimonios “impactantes” sobre el abuso que supuestamente Argote les infligió durante años.

Pero ese mismo día, dicen las autoridades, Argote supuestamente se presentó en la casa del juez Andrew Wilkinson y lo mató a tiros en la entrada de su casa. Argote sigue prófugo en medio de una búsqueda policial que abarca varios estados.

Wilkinson emitió un fallo en contra de Argote luego de escuchar el testimonio de su esposa y una hija adulta, quienes alegaron que él controlaba todos los aspectos de sus vidas, manteniéndolas aisladas y sometiéndolas a diversos actos de violencia en los últimos años.

La policía señaló la decisión del juez como motivo del tiroteo, que conmocionó a la comunidad jurídica de Maryland.

Pedro Argote figura como sospechoso del asesinato del juez Andrew Wilkinson.

Una grabación de audio de la audiencia no captó ninguna señal de advertencia obvia de que Argote representara un peligro para alguien fuera de su familia, pero sí proporciona una nueva visión de las acusaciones de abuso que enfrentaba.

Su hija adulta de una relación anterior dijo que pasó la mayor parte de su adolescencia confinada en su dormitorio. Dijo que Argote tenía cámaras instaladas en toda la casa y estaba “observando cada uno de mis movimientos”. Durante un emotivo testimonio, ella indicó que él la golpeaba con un cinturón y otros objetos, “lo que tuviera cerca”.

"La razón por la que me armé de valor para testificar fue para que mis hermanos no tuvieran que pasar por el tormento mental que yo tengo actualmente", testificó ante el tribunal, explicando que se fue de casa a los 18 años para escapar del abuso y no había tenido contacto con su padre desde entonces.

SUPUESTO ABUSO DIO PASO A SOLICITUD DE DIVORCIO

Wilkinson concluyó que Argote no era apto para tener la custodia de sus cuatro hijos menores, todos menores de 13 años.

"La manera en que el señor Argote ha aislado a estos niños y a su madre durante los últimos dos años, creo que se ha mantenido durante todo el matrimonio, y es impactante", afirmó el juez. "Creo que es abusivo de múltiples maneras".

La esposa de Argote describió en detalle cómo él la dejó impotente y maltrató a sus hijos. Ella lloró mientras contaba cómo él metía una toalla en la boca de su bebé que lloraba. Las condiciones sólo empeoraron después de que él descubriera que ella planeaba dejarlo el año pasado, alegó.

Antes de que pudiera completar el papeleo, Argote solicitó el divorcio. Los registros judiciales muestran que se produjo una complicada batalla legal y los abusos de Argote se intensificaron, según el testimonio judicial.

La esposa de Argote solicitó una orden de protección poco después, diciendo que Argote portaba un arma y la vigilaba. Pero más tarde acordaron un “arreglo de anidación” en el que él viviría en el primer piso de su casa y ella viviría arriba.

A lo largo de su matrimonio, Argote manejó las finanzas de la familia y controló sus negocios conjuntos, incluido más recientemente un camión de comida y una empresa de publicidad digital. También limitó el acceso de su esposa a su vehículo compartido, según documentos judiciales.

En una opinión escrita de marzo de 2023, Wilkinson dijo que tenía “la incómoda sensación de que el padre tiene un control absoluto sobre la madre, sus finanzas y sus vidas”. El juez volvió a hacer referencia a esa declaración el jueves y dijo que su evaluación anterior quedó “muy clara” durante un testimonio reciente.

Las pruebas presentadas en el expediente judicial incluyen fotografías de Argote sonriendo y posando con sus hijos, andando en bicicleta y nadando. En una foto, dos de sus hijos están sentados en el camino de entrada de su casa junto a un mensaje con tiza en la acera que dice: “Te amo papá”.

En un correo electrónico del 11 de octubre enviado al abogado de su esposa, Argote dijo que le había comprado una camioneta y la había dejado afuera de su casa. Pero el abogado le dijo que lo quitara y que en su lugar pusiera a disposición su vehículo compartido.

“No se puede imponer un vehículo a mi cliente”, escribió el abogado en una respuesta enviada por correo electrónico a Argote. “Esta no es una solución sensata. … No has podido pagar la hipoteca, pero has asumido otra responsabilidad”.

SOSPECHOSO SE REPRESENTÓ A SÍ MISMO

La reciente audiencia de divorcio duró dos días. Durante el primer tiempo, que se desarrolló el 26 de septiembre, Argote se representó a sí mismo. Testificó sobre las finanzas de la pareja y cuestionó repetidamente si sus hijos estaban recibiendo una educación adecuada en el hogar por parte de su madre, alegando que ella era demasiado indulgente con ellos. Durante su testimonio, Argote expresó en ocasiones frustración, pero su voz permaneció tranquila y a menudo se dirigió respetuosamente al juez como “su señoría”.

Pero Argote no se presentó a la segunda mitad de la audiencia la semana pasada. En cambio, llamó al tribunal diciendo que tenía dolor de cabeza.

"No estoy seguro de que eso me parezca creíble", cuestionó Wilkinson, explicando su decisión de proceder.

Erika Garrott Johnson, la abogada que representa a la esposa de Argote, dijo que cree que Argote no acudió al tribunal porque no quería escuchar el emotivo testimonio de su familia “y porque sabe que lo que está escrito está en la pared”.

Una abogada que representa a los niños, Ashley Wilburn, afirmó estar preocupada por su seguridad, “particularmente a la luz del hecho de que el Sr. Argote al no presentarse hoy".

Un juez fue asesinado a tiros frente a su casa en Hagerstown, Maryland, el jueves por la noche, mientras se lleva a cabo una búsqueda del sospechoso cuyo caso de divorcio fue supervisado por el occiso.

Instó al juez a resolver el caso rápidamente con la esperanza de mantener a los niños seguros, argumentando que el mejor escenario para ellos probablemente sería mudarse a otro estado con su madre, donde ella tiene un sistema de apoyo familiar. Wilburn dijo que incluso el acceso supervisado a su padre sería “perjudicial”.

El juez descartó el jueves los derechos de visita y prohibió a Argote contactar a sus hijos o visitar la casa de la familia.

Posteriormente, Wilkinson recibió un disparo en la entrada de su casa el jueves por la noche mientras su esposa e hijo estaban en casa. El juez del tribunal de circuito residía desde hacía mucho tiempo en Hagerstown y estaba muy involucrado en la comunidad. La ciudad de casi 44,000 habitantes se encuentra a unas 75 millas al noroeste de Baltimore, en la zona predominantemente rural de Maryland.

Los agentes del alguacil encontraron la camioneta Mercedes de Argote en una zona boscosa al sur de Hagerstown el sábado, pero concluyeron que no estaba en el área. Los funcionarios del Servicio de Marshals de Estados Unidos dijeron que tiene vínculos con otros estados, incluidos Nueva York y Florida.

La esposa y los hijos de Argote están recibiendo protección mientras continúa la búsqueda de él, según el alguacil del condado Washington, Brian Albert.