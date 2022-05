Revelan fotografías del tiroteo en Van Ness; sigue siendo un misterio el motivo

La policía de DC reveló este jueves información y fotografías del lugar casi tres semanas después que un hombre armado abriera fuego desde el quinto piso de un edificio de apartamentos hacia una escuela en el vecindario Van Ness, pero afirma que aún se desconoce el motivo del francotirador.

Cientos de disparos sonaron justo antes de que terminaran las clases en la Escuela Edmund Burke el 22 de abril. Cuatro personas resultaron heridas, incluida una niña de 12 años.

Las fotos que la policía de D.C. publicó el jueves muestran los agujeros de bala que atravesaron las ventanas de la Escuela Edmund Burke y los vidrios rotos en el piso de una pasarela elevada.

El sospechoso, Raymond Spencer, llevó a cabo el tiroteo desde un apartamento del quinto piso que alquiló en el edificio AVA Van Ness, dijo la policía.

Fotos de evidencia muestran 239 casquillos de bala en el piso de su apartamento.

Video de vigilancia captó al hombre armado empujando una maleta hacia el vestíbulo del edificio de apartamentos a las 12:43 a.m., dijo la policía.

Dentro del apartamento, la policía encontró luego varias armas y un trípode de francotirador, dijeron las autoridades.

A las 3:18 p.m., la policía recibió las primeras llamadas sobre disparos.

Horas más tarde, los oficiales forzaron la puerta del departamento del francotirador y lo encontraron desplomado contra la tina del baño con una herida de bala autoinfligida.

El apartamento estaba casi vacío. Solo había un colchón, dos mesas y armas, según la policía.

Una foto dentro del apartamento del pistolero muestra sus rifles mirando directamente hacia la escuela.

El jefe de policía, Robert Contee, dijo que el hombre armado no estaba en el radar de las autoridades y que se aisló en el año previo al tiroteo.

Los residentes de esta zona están aterrorizados por la balacera que se desató en un edificio y que dejó al menos tres heridos.

“Se separó de su familia al menos un año antes de esto, y realmente, no había estado en contacto con nadie. Sabemos que él no tenía, realmente no estamos encontrando amigos y, por lo tanto, cuando dices es un verdadero solitario, este individuo, al menos durante el último año más o menos y antes de eso, realmente, realmente define a un solitario, en mi punto de vista”, dijo Contee.

Casi tres semanas después del tiroteo, los investigadores dicen que aún no conocen el motivo.