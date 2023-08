“Todo el mundo tiene vape”: Alertan sobre el uso de cigarrillos electrónicos entre menores en las escuelas

Un nuevo año escolar ha dado inicio, pero a medida que los niños regresan a la escuela, los defensores de la salud dan la alarma de que el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes sigue siendo un problema grave. Instan a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a proteger a los niños, eliminando todos los cigarrillos electrónicos y principalmente aquellos con sabor.

Entre adolescentes el uso de cigarrillos electrónicos, conocido en inglés como vaping, se ha convertido en una práctica cotidiana. Afuera o dentro de las escuelas está presente.

Tony a sus 18 años admite consumirlo desde hace un tiempo atrás.

“En la escuela, la mayoría de las personas – literal, todo el mundo tiene vape, y en realidad nadie me enseñó, nadie me ofreció. Solo vi a mucha gente haciéndolo y como que dije, voy a probarlo”, dijo.

Estadísticas recientes de la FDA indican que más de 2.5 millones de estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias del país hacen uso de cigarrillos electrónicos, y los centros escolares son uno de los principales puntos de venta.

“Es bastante fácil conseguirlo. Por ejemplo, en las escuelas en menos de un día puedes conseguirlo con $30 fácilmente, y afuera de las escuelas es un poco más difícil, pero igual hay tiendas que te lo venden así sea que sepan que eres menor de 21”, afirmó Tony.

En un esfuerzo por que se eliminen estos productos por completo a nivel nacional, la organización “Niños Libres del Tabaco” busca crear un movimiento que ejerza presión para que se elimine esta opción del mercado. Advierten a padres de familia sobre las tácticas que usan estas compañías para atraer a sus hijos.

“Muchos parecen artículos cotidianos, como bolígrafos o memorias USB. Por ejemplo, este de Juul que es popular se ve como un USB, y otro que estamos viendo que es muy popular ahora es el FBAR. Vienen en sabores como algodón de azúcar, chicle, vanilla ice, y ese es el problema que estamos viendo en la comunidad”, indicó Nicolás Suárez, el vocero de la campaña para Niños Libres del Tabaco.

Aquellos sabores atraen a los niños y disfrazan cantidades masivas de nicotina, facilitando la adicción. Las características de los dispositivos les permite consumir tabaco y pasar desapercibidos.

“Literalmente uno puede fumar dentro de partes que ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, en la escuela, puede estar uno en un salón de clases y literalmente fumar y el profesor nunca se va a dar ni cuenta porque el vape es algo que no te va a tirar ni olor. No tienes que tener un encendedor, no tienes que fumarte un cigarro completo. Es todo eléctrico”, continuó Tony.Si necesitas recursos para ayudar a tus hijos o quieres unirte al movimiento, puedes visitar la página web TobaccoFreeKids.org.