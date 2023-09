Trabajador de restaurante denuncia comentarios racistas de un cliente en Vienna

Un trabajador de un restaurante en Vienna, Virginia asegura que fue víctima de un cliente que aparentemente molesto lo insultó con palabras racistas y luego incluso los publicó en el Internet.

“Me sentí un poco mal. Está bien que la gente haga su comentario si no le gusto algo, pero allí no parecía un comentario hacia la comida, sino que pone mucha atención en mí, en mi persona, en mi color”, dijo la víctima, Carlos Martínez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Martínez dijo que a principios de septiembre, atendió a un cliente en Pazzo Pomodoro que supuestamente estaba descontento con el menú y el servicio. Según Martínez, ahí no acabó el problema.

El cliente tal parece que utilizó la plataforma Yelp para publicar más comentarios racistas, llamándolo “rata de alcantarilla” en italiano, para terminar nombrándolo “brown rat” en inglés, lo que significa rata color marrón o café.

“Yo siempre me he sentido orgulloso de mi color. No tengo ningún problema, y no sé cómo las personas pueden ensañarse en ese tipo de cosas”, dijo Martínez.

Gracias a una solicitud de información de Telemundo 44, Yelp eliminó el comentario de su plataforma, indicando que ese tipo de contenido inapropiado viola las políticas de la empresa.

Yelp dijo mediante un comunicado que en su página no hay lugar para mensajes de odio o de racismo. Además indicaron que los dueños de negocios deben reportar este tipo de comentarios.

“Si lo dejamos pasar prácticamente lo aceptamos, y no quiero pensar eso, de que aceptamos este tipo de tratos. No es cierto”, continuó Martínez. “Es verdaderamente doloroso para nuestra comunidad”.

Por su parte, los dueños del negocio le dijeron por teléfono a Telemundo 44 que apoyan a su trabajador y que repudian los comentarios hechos por el cliente.

Ellos enviaron un comunicado diciendo en parte que se sienten “muy orgullosos de nuestro personal tan dedicado y diverso. Muchos han estado con nosotros por años”. También dijeron que no toleran “comportamiento irrespetuoso o ataques de clientes dirigidos a personal”.

Hacer comentarios racistas hacia una persona es un delito. Tú puedes denunciar ese tipo de incidentes con las autoridades sin importar tu estatus migratorio. En Vienna, puedes llamar al 703-255-6366.