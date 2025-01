Transmisión de inauguración de Trump y desfile será dentro del Capital One Arena

El Capital One Arena en el centro de DC estará abierto el lunes para que la gente pueda ver la ceremonia de juramentación y el discurso inaugural del presidente electo Donald Trump en medio de temperaturas brutalmente frías que se espera que azoten la capital de la nación, anunció Trump el viernes.

El presidente electo en Truth Social que ordenó que la inauguración se trasladara al interior de la Rotonda del Capitolio de EEUU.

"Abriremos el Capital One Arena el lunes para ver EN VIVO este evento histórico y para albergar el desfile presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One, después de mi juramentación", dijo en parte.

Trump agregó en su publicación que todos los demás eventos permanecerían igual, incluido el mitin de la victoria en el Capital One Arena programado para las 3 p.m. del domingo.

LA TOMA DE POSESIÓN MÁS FRÍA EN AÑOS

La Autoridad en el Tiempo anticipa que el lunes será una de las tomas de posesión presidenciales más frías de la historia, ya que se prevé que el domingo las temperaturas caigan entre 2 y 4 pulgadas de nieve en Washington DC antes de una masa de aire ártico.

Pero no será la primera vez que la ceremonia de juramentación se traslade al interior del Capitolio debido al frío.

La segunda toma de posesión del presidente Ronald Reagan en 1985 se llevó a cabo en un espacio cerrado en medio de una sensación térmica de -20 grados. Sigue siendo la toma de posesión más fría registrada, con una temperatura máxima de solo 7 grados.

La llegada de una tormenta podría dejar de dos a tres pulgadas de nieve el domingo en el área de DC, según La Autoridad en el Tiempo. Mira el pronóstico.

Hay algunos registros de que la segunda investidura del presidente Ulysses S. Grant tuvo una temperatura máxima de tan solo 16 grados en marzo de 1873.

Las inauguraciones se han celebrado el 20 de enero desde la segunda investidura de Franklin D. Roosevelt en 1937.

En 1961, la investidura de John F. Kennedy tuvo una temperatura de 22 grados con viento y nieve en el suelo.

En años más recientes, la primera investidura del expresidente Barack Obama en 2009 se sintió mucho más fría que 28 grados debido a la sensación térmica.

DESCONTENTO ENTRE PARTIDIARIOS DE TRUMP

Algunos partidarios de Trump que ya estaban en la ciudad antes de la investidura le dijeron a NBC News que no estaban contentos con que la ceremonia se trasladara al interior.

Dos amigos que viajaron desde Miami dijeron que "apesta".

“Hicimos todos los planes y preparativos para venir y ser parte de este evento, y… es un poco decepcionante”, afirmó José Granado a Gary Grumbach de NBC News mientras caminaban por el National Mall el viernes.

“Estamos preparados para el clima, no es un problema”, agregó George González.

Una familia que viajó desde Oklahoma también estaba descontenta.

“Podríamos quedarnos en casa y verlo por televisión. Estoy un poco decepcionado, para ser honesto contigo”, sostuvo Ken Robinson. “Vinimos aquí para verlo en persona. Realmente no nos importa verlo en un Jumbotron”.

“El frío no le hará daño a nadie”, opinó Harry Troyer de Oklahoma. “Tenemos granjas y no podemos dejar de alimentar a las vacas porque hace frío”.

El Capital One Arena tiene capacidad para un máximo de 20,000 personas. Todavía no está claro cómo se determinará a quién se le permitirá ingresar al estadio y a dónde se espera que vaya la gente si la multitud supera las 20,000 personas.

Tampoco está claro cómo afectarán los cambios en las festividades del Día de la Inauguración a los cierres de carreteras en todo DC. Telemundo 44 se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía Metropolitana, la oficina del alcalde y otras agencias de seguridad para obtener más detalles.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para información actualizada.