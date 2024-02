Trump amenaza con tomar control federal de DC tras asesinato durante una serie de crímenes

Si el antiguo Presidente Donald Trump gana la presidencia, dice que quiere que el gobierno federal asuma el control del gobierno de Washington DC.

La más reciente amenaza de Trump viene detrás del tiroteo mortal de Michael Gill, un funcionario del gobierno de Trump–la primera víctima en una serie de crímenes la semana pasada.

“La gente está viniendo aquí y están siendo heridos de bala. Vienen aquí por una tarde–’Quiero ver al Memorial a Linconl. Quiero ver algo. Quiero ver algo tan bonito. Quiero ver el Capitolio. Quiero ver la Casa Blanca’. Y regresan a casa en un ataúd”, dijo.

“Tenemos que hacer que nuestro capital sea segura, y tenemos que hacerla limpia y respetada y hermosa, y eso es parte de mi plan", continuó Trump. "Y vamos a administrarlo a través del gobierno federal, y va a ser administrado muy fuertemente y muy inteligentemente y muy seguramente".

Hablando con reporteros la semana pasada en DC, el expresidente apuntó a los altos índices de delincuencia en grandes ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Nueva York y el Distrito.

"Es una fiesta del crimen, y no podemos permitirlo", dijo.

Al hablar de la delincuencia en las grandes ciudades, Trump ha sugerido recurrir a la Guardia Nacional. En lo que respecta al Distrito de Columbia, quiere ir aún más lejos y arrebatar el control del gobierno de DC a la alcaldía y al Concejo del Distrito y dárselo al gobierno federal.

En una publicación en Truth Social después de la muerte de Gill, Trump reafirmó su amenaza: “El gobierno federal debe apoderarse de DC”.

La Alcaldesa Muriel Bowser reaccionó el lunes a los comentarios del expresidente.

“Creo que es algo repugnante usar la muerte de esta persona de esa manera, y no vamos a involucrarnos en eso”, dijo.

El líder del Concejo de DC Phil Mendelson también opinó.

“Creo que como todos nos hemos dado cuenta que hay mucha bravata que viene del antiguo presidente. Eso no quiere decir que no sea motivo de preocupación. Realmente no quiero dignificar sus comentarios con una respuesta. Sin embargo, podemos aprobar nuestros presupuestos a tiempo”, afirmó. “[…] Nuestras finanzas se encuentran entre las más sólidas del país […] Estamos dirigiendo un gobierno muy, muy bueno”.

Todo esto se da ante la primera votación del Concejo de DC sobre una amplia legislación contra la delincuencia la mañana del martes.

El lunes, la Concejala Brooke Pinto publicó una versión actualizada de la legislación que tiene cambios a algunas de las provisiones más controversiales. Mendelson le dijo a los periodistas que los cambios abordan las preocupaciones sobre la suavización de las restricciones sobre las sujeciones del cuello, las persecuciones policiales y la implementación de zonas libres de drogas.