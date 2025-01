Seguridad y los Commanders: Trump y Bowser se reúnen para hablar sobre DC

La alcaldesa de DC Muriel Bowser y el presidente electo Trump se reunieron el lunes para hablar sobre la seguridad pública en el Distrito, informó la funcionaria.

En 2016, después de la primera elección de Trump, Bowser viajó a la Torre Trump en Nueva York para reunirse con Trump, y luego, a principios de 2017, se reunió con él en la Oficina Oval.

Por lo tanto, no es inusual que, como tantos otros, después de su victoria electoral, Bowser fuera a Florida para reunirse cara a cara con Trump en su propiedad de Mar-a-Lago.

"Sé que mi trabajo es hablar en nombre de los residentes del Distrito de Columbia", enfatizó Bowser. "Salí de esa reunión con el compromiso del presidente de trabajar con nosotros para mantenernos en línea y en comunicación con nosotros y eso es lo que vamos a hacer. Sabemos que hay algunos problemas importantes".

La reunión del lunes duró aproximadamente una hora. Bowser se mostró reacia el miércoles a hablar sobre los detalles de su conversación.

"Yo lo caracterizaría como una buena reunión y una reunión con visión de futuro", indicó.

Durante la campaña electoral, Trump fue enfático sobre sus planes de quitarle el control del gobierno de DC a la alcaldesa.

"Tomaremos el control de la horriblemente administrada capital de nuestra nación en Washington DC y lo limpiaremos, lo renovaremos y reconstruiremos nuestra ciudad capital para que ya no haya una pesadilla de asesinatos y crímenes", dijo Trump mientras hacía campaña en Florida durante el verano.

Durante una parada de campaña separada, Trump agregó: "Y se lo vamos a quitar a la alcaldesa. Y, nuevamente, eso no me hace popular allí, pero tengo que decirlo".

Bowser dijo el miércoles que Trump no mencionó nada sobre tomar el control del departamento de policía de DC y la seguridad pública durante su reunión.

"No, nada en absoluto", respondió la alcaldesa. "Me complace informar sobre el progreso que hemos logrado en la ciudad en materia de delitos violentos, y me complace hablar sobre cómo el presidente de los Estados Unidos desempeña un papel descomunal en nuestro sistema de justicia penal".

NO HABLÓ CON TRUMP SOBRE LAS DEPORTACIONES MASIVAS

Telemundo 44 le preguntó a la funcionaria si ella y el presidente electo conversaron sobre inmigración, a lo que Bowser respondió que no.

Este medio también le preguntó sobre si la Oficina de Migrantes seguirá abierta para ayudar a la comunidad en vista de las posibles deportaciones masivas.

Bowser respondió que su trabajo es levantar la voz por quienes viven en el distrito de columbia. agregando que trump se comprometió a de mantener el canal de comunicación abierto con el distrito.

Asimismo, la alcaldesa enfatizó que la ciudad ya no está experimentando una crisis como la ocasionada con la llegada de miles de migrantes en autobuses desde la frontera, situación que llevó a la creación de la Oficina de Asuntos Migrantes en 2022.



No obstante, Bowser evitó decir si dicha oficina sigue abierta o si seguirá prestando servicios a los migrantes ante las medidas del nuevo gobierno de Trump. Sobre eso, se limitó a decir que estarán atentos a las necesidades de las agencias de su gobierno.

CONVERSARON SOBRE EL FUTURO DE JAYDEN DANIELS

Por otro lado, aunque la alcaldesa tampoco proporcionó detalles sobre ninguna discusión sobre el acuerdo de la relocalización del estadio RFK, sí mencionó las opiniones de Trump sobre el mariscal de campo novato de los Commanders, Jayden Daniels.

"No voy a hablar de ningún detalle específico sobre [el] sitio del estadio RFK", dijo Bowser. "Surgió, como, en un nivel muy alto en la conversación… Él estaba muy al tanto de Jayden Daniels y de por qué debería ser el novato del año y posiblemente el MVP".

Bowser se aseguró de decirles a los periodistas que ella y el presidente entrante compartían puntos en común en lo que respecta al centro de Washington.

"Por último, diré -y lo mencionaré como un punto de sinergia particular con la administración entrante de Trump- que es la recuperación y revitalización continua del centro de la ciudad, embelleciéndolo e invirtiendo en nuestra hermosa ciudad capital", concluyó.

Bowser dijo a los periodistas que planea asistir a la ceremonia de investidura de Trump.