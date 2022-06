Vendedores ambulantes denuncian presunto abuso policial y abogan por poder vender libremente

Vendedores ambulantes en la capital de la nación levantaron sus voces el lunes en contra de lo que dicen es violencia policial y la falta de acción por parte de autoridades para facilitarles el poder de vender libremente y sin temor de ser reprimidos.

“Ya tenemos más de dos años, desde que nos han dicho que nos van a dar licencias en esta cuadra de acá”, dijo la vendedora Gloria Gómez. “Nosotros necesitamos en este momento alguien que nos represente y que nos ayude porque la verdad de las cosas es que nosotros hemos sufrido mucho en esta cuadra. Hemos sufrido acoso, nos han botado las cosas, nos han dado tickets de $1,000”.

La vendedora Magnolia Álvarez y su familia conocen de cerca ese acoso y las secuelas que les ha dejado.

“Yo estaba trabajando cuando el policía vino y me corrió, y me dijo que me iba a quitar a mis hijos. Y en ese momento pues yo sentí pánico y miedo y frustración y entonces dije yo, ‘Qué hago?’ No tenía más solución que irme para mi casa con todo lo que había preparado”, dijo.

Yessenia es la hija de una vendedora ambulante, y dice que sentía miedo por estas interacciones.

“Yo sentí que tal vez ya nunca vería a mis padres… y después me sentí como si mi vida ya estuviera destruida”, dijo la pequeña.

Ellos afirman querer trabajar con los debidos permisos, pero aseguran no recibir el apoyo de las autoridades.

“El proceso para sacar la licencia es muy difícil, porque uno, cuenta mucho, mucho dinero para un negocio que podamos decir que es un negocio pequeño. Y en este proceso también hay muchas barreras de idioma, hay barreras de tiempo. Hay muchas barreras que hay en este proceso de ganando una licencia”, dijo Jair Carrasco, un vocero de Vendedores Unidos.

Dicen que ni aún aplicando tienen la garantía de recibir el tan anhelado permiso.

Activistas abogan por un liderazgo en el distrito 1 que descriminalice las ventas ambulantes.

Telemundo 44 está esperando comentarios del Departamento de la Policía Metropolitana, la oficina de la Alcaldesa, y la oficina de asuntos latinos para la alcaldesa.