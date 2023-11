“Vete para tu país”: Mujer denuncia presunto ataque racista y robo en Georgia Avenue

Un hombre enfrenta cargos por dos posibles crímenes de odio cometidos la tarde del jueves en cuestión de minutos en el área de Brightwood.

El primer incidente de agresión y robo se registró en la cuadra 6000 de Georgia Avenue NW, mientras el hombre caminaba hacia el norte por la calle sobre las 2:20 p.m. La policía no reveló detalles sobre el primer ataque.

El segundo ataque ocurrió minutos después, a eso de las 2:25 p.m. en la cuadra 5800 de Georgia Avenue NW.

La víctima, quien no quiso ser identificada por temor a represalias, dijo que iba caminando a su casa con dos bolsas de compras cuando el hombre, que venía caminando en sentido contrario, supuestamente comenzó a decirle que se regresara a su país.

“No me daba mi paso para seguir caminando. Me decía, ‘Oh, vas para tu casa. Vete para tu país. No solo para tu casa, vete para tu país’”, dijo la víctima.

Ella recuerda que cuando trató de seguir su camino, la situación empeoró rápidamente.

“Él me agarró de aquí de mis hombros y me samaquió mucho,” afirmó. “Él me decía, ‘Vete para tu país’, y fue donde él me golpeó. Me golpeó aquí en la boca. Fue cuando yo caí”.

Una vez en el piso, la víctima dijo que el hombre trató de agarrar su billetera, pero no pudo.

“Las dos bolsas que yo traía de Walmart, en una de esas, él la agarró. Él dijo, ‘Anda acá’, y ahí abrió todo, me tiró todo y la agarró”, continuó.

Según el reporte policial, con su botín en mano el sospechoso se alejó del lugar, dejando a la víctima con heridas físicas y mentales que según ella, no la dejaron dormir.

“Yo sentí mi cuerpo adolorido de esta parte [del hombro], todo mi cuerpo bien adolorido… Tengo unas cosas aquí también quizás cuando caí, y lo que es la parte de la boca también”, dijo. “Y el recuerdo, de ver su cara y sus movimientos, y lo que me decía”.

La víctima y su familia dicen que esta no es la primera vez que han sido víctimas de supuesta discriminacion.

“Somos latinos, y pues hay mucho racismo lastimosamente”, dijo. “Mi esposo igual ha tenido también problemas así y él sufrió peor de lo que yo pasé, mucho peor. Pero gracias a Dios él está con vida”.

Por el caso, los oficiales detuvieron a Taquine Lee de 29 años, residente del noroeste del Distrito. Lee ahora enfrenta cargos por robo con uso de la fuerza.

La policía metropolitana informó que el caso está siendo investigado como incidente motivado por odio o discriminacion. Agregaron que esa designación podría cambiar en cualquier punto de la investigación.