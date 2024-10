Víctimas habrían pagado hasta $50,000 a mujer que se hizo pasar por abogada de inmigración

Los fiscales acusaron a una mujer que supuestamente se hizo pasar por abogada de inmigración y robó miles de dólares a inmigrantes del norte de Virginia.

Jasmine Moawad se declaró culpable en febrero de un delito grave por obtener dinero mediante falsas pretensiones.

El lunes, las víctimas contaron sus historias a un juez del condado Fairfax que decidirá sobre la restitución requerida en el caso. Revelaron cuánto dinero le pagaron a Moawad para que las representara en casos que iban desde la custodia de los hijos hasta cuestiones inmobiliarias.

"Ella conseguía clientes, francamente, aprovechándose de individuos, en las comunidades hispanohablantes, con una gran cantidad de inmigrantes, y realmente se aprovechaba de ellos cuando estaban en apuros desesperados", detalló el fiscal del condado Fairfax, Steve Descano.

Una mujer le dijo al juez que contrató a Moawad para manejar su caso de custodia de los hijos después de que le dijeron que Moawad era una abogada de derecho familiar.

“Estaba pasando por un caso de custodia muy difícil”, dijo a Telemundo 44. “Ella me dio asesoramiento legal que lamentablemente tuvo consecuencias muy malas”.

Otra mujer dijo que Moawad fue a su casa exigiendo $50,000 en nombre de un cliente, amenazando con deportar a su esposo si no pagaba.

Asimismo, las víctimas dicen que escribieron cheques a nombre de Moawad usando una variedad de nombres de empresas, incluyendo: Americanos for America Party Incorporated, The New Americano y Friends of Jasmine.

Por su parte, Descano indicó que espera que el trabajo de la policía y su oficina envíe un mensaje a todos los inmigrantes de que la actividad criminal que los ataca se tomará en serio.

“Es realmente importante para esta comunidad que fue víctima de un delito saber que, independientemente de su estatus migratorio, si son víctimas de un delito, también nos preocupamos por ellos y lucharemos por la justicia para ellos, independientemente de cuál sea su estatus”, reconoció.

Moawad regresará a la corte el próximo mes para la sentencia y averiguar cuánto dice el juez que debe devolver. Se enfrenta a una pena de entre uno y diez años de prisión.