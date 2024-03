Emiten vigilancia de inundaciones para el DMV ante el paso de una tormenta el sábado

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió una vigilancia de inundaciones desde las 2 a.m. del sábado hasta las 2 p.m. para zonas del DMV ante la llegada de un sistema de mal tiempo.

La agencia alertó que se espera una acumulación de entre una y 2.5 pulgadas de precipitación. Mira aquí las alertas de tiempo severo.

"El sábado estaremos amaneciendo con lluvia todos: Maryland, DC y el norte de Virginia. Vea como todo nuestro mapa está cubierto con lluvias", señaló el meteorólogo de Telemundo 44, Joseph Martínez.

El experto prevé que el periodo de lluvia torrencial será al mediodía del sábado, pero comience a disminuir para la tarde.

La advertencia de inundaciones incluye las siguientes zonas:

Washington DC

Condados Calvert, Charles, Frederick, Montgomery y Prince George's en Maryland

Condado Arlington, Alexandria, Falls Church, condado Fairfax, condado Loudoun y condado Prince William, en el norte de Virginia

Tenga cuidado con el exceso de agua en lugares propensos a inundaciones, incluso cerca de ríos y en áreas con drenaje deficiente.

De hecho, la llegada de la tormenta ya ocasionó que varios eventos fueran pospuestos. The Wharf reprogramó su festival de primavera Bloomaroo para el sábado 30 de marzo debido al pronóstico del tiempo. Pink in the Park de National Landing también fue pospuesto.

No obstante, este pronóstico tiene un lado positivo si ha estado esperando ver los cerezos en flor a lo largo de Tidal Basin. Las condiciones frescas ayudan a que las delicadas flores se mantengan, y probablemente aún valga la pena visitarlas el domingo, a pesar de que luce ventoso.

"El domingo se aleja la precipitación, pero tendremos fuerte brisa", concluyó Martínez.