“Desgarrador”: Realizan vigilia en memoria de los perros ahogados tras inundación en DC

Miembros de la comunidad realizaron una vigilia el jueves por la noche por los 10 perros que se ahogaron cuando 6 pies de agua inundaron una guardería para perros en el noreste de DC el lunes.

Cuatro días después de que esa pared de agua inundara District Dogs, familiares y amigos de las mascotas se reunieron en Tanner Park.

Los perros ladraban mientras se leían los nombres de los que murieron.

"Somos una comunidad que se levanta mutuamente en nuestros mejores momentos y llora juntos durante nuestros peores", indicó Alyssa Weinersandler, quien organizó la vigilia.

Ella dijo que no podía creerlo cuando vio el dramático rescate en la televisión en vivo. Su perra, Bernadette, no estaba allí el lunes, pero conocía a muchas de las familias cuyas mascotas no sobrevivieron.

"No quería que esto fuera sobre quién tiene la culpa", dijo Weinerslander. "Quería que hubiera un espacio donde la gente pudiera apagar ese ruido y simplemente sentarse y llorar, estar con la comunidad".

La reunión fue agridulce para Caroline Kruk, cuya perra, Emmy, fue rescatada el lunes.

"Llorando", afirmó. "Es difícil de escuchar, es difícil de imaginar. Estoy muy agradecida por el final feliz que tuve, pero saber que otros no tuvieron tanta suerte y ver las caras de aquellos que sintieron esa pérdida es realmente poderoso y realmente desgarrador".